全民運動日2026︱康文署為港隊9月衝擊亞運打氣 康體設施連續2天免費任玩

為鼓勵市民培養恆常運動習慣，康樂及文化事務署(康文署)於8月舉行《全民運動日2026》。今年活動以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，建立健康生活模式。適逢《二十屆亞洲運動會》(《亞運會》)9月舉行，因此運動日以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，與巿民一同響應體壇盛事，並為參賽的香港運動員打氣。

首度連免兩天 周末任玩泳池球場

以往市民總覺得一天免費期限太過短暫，今年康文署破天荒首次於8月1及2 日(星期六、日)一連兩天，免費開放轄下大批康樂設施。不論是想在冷氣房內與朋友激戰羽毛球、乒乓球、壁球，還是在戶外網球場、草地滾球場大展身手，甚至是到公眾游泳池暢泳消暑、在水上活動中心划艇，8月首個周末通通免收場租。