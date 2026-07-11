全民運動日2026︱康文署為港隊9月衝擊亞運打氣 康體設施連續2天免費任玩

為鼓勵市民培養恆常運動習慣，康樂及文化事務署(康文署)於8月舉行《全民運動日2026》。今年活動以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，建立健康生活模式。適逢《二十屆亞洲運動會》(《亞運會》)9月舉行，因此運動日以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，與巿民一同響應體壇盛事，並為參賽的香港運動員打氣。
首度連免兩天 周末任玩泳池球場
以往市民總覺得一天免費期限太過短暫，今年康文署破天荒首次於8月1及2 日(星期六、日)一連兩天，免費開放轄下大批康樂設施。不論是想在冷氣房內與朋友激戰羽毛球、乒乓球、壁球，還是在戶外網球場、草地滾球場大展身手，甚至是到公眾游泳池暢泳消暑、在水上活動中心划艇，8月首個周末通通免收場租。
緊貼 9 月亞運！體驗滑板與馬術
適逢《亞運會》9月開鑼，本屆特別以「亞運爭鋒，全民運動」為主題，邀請市民化身「一日運動員」，為即將出征的香港健兒隔空打氣。8月2日下午2至 6時，全港十八區指定體育館將化身運動嘉年華。今年更引入多項吸睛的亞運熱門項目，市民可現場免費體驗武術、手球、滑板、賽艇、甚至馬術！康文署更特別以「全民運動日」主題曲編排一套全新的健體操，鼓勵市民輕鬆參與，讓運動變得像跳舞一樣簡單好玩。
搶飛貼士7月中公布
本次活動由港協暨奧委會等多個專業醫學與體育團隊協辦，主場館設於熱鬧的九龍公園體育館。市民最關心免費場地預訂方法及免費活動券派發細節，將於7月中正式公布。8月首個周末，不妨放下手機，與家人一起前往康文署轄下康體設施，一起出汗爆脂。
查詢：康樂及文化事務署