京都旅遊景點｜京都夏日限定！$96入門價錢體驗川床餐廳食流水麵 貴船神社試水占卜求籤

京都千百年來都是日本文化與歷史的重要中心，而每逢夏季則有大量的節慶活動，如祭典、花火大會、傳統川床餐廳等，好不熱鬧。如果有機會去京都旅遊，不妨花半日時間走遠一點，搭乘叡山電車前往京都以北的貴船地區，先到逾1600年歷史的貴船神社參拜，再吃消暑流水麵，感受有如日劇般的日本盛夏！



文：heidi

圖：吳康琦

鳴謝：PAM Holidays

千年神社試水占卜求籤 日本到處都是神社寺廟，各自都有其獨特的祈福寓意。今次去的貴船神社於賀茂川水源地一帶，自古被視為掌管水源、治水與祈雨祈晴的重要神社，亦是日本民間口耳相傳、祈求「緣結」的熱門地點。貴船神社由本宮、結社、奧宮三座構成，依山而建，完美融入周邊的蒼翠樹林與潺潺溪流之中。沿著石階而上，兩旁紅色燈籠整齊排列，參道景致層次分明，彷彿一步步走進歷史深處，氣氛靜謐而莊嚴。來到貴船神社除了參觀千年建築外，必玩罕見「水占卜」，只要將空白御神籤放到御神水中，籤文就會慢慢浮現，現在更可掃QR-code即時查看占文解說，更有英語翻譯，遊客即使不諳日語亦可以不受語言限制地體驗日本文化。

入門價錢體驗川床餐廳 五月至九月去貴船神社參拜時，一定不能錯過京都夏日限定名物「川床料理」，貴船這邊的餐廳會在溪流上架設起木製川床，讓客人一邊乘涼一邊享受特色美食。記者特別推介大家前往川床餐廳「ひろ文」體驗正宗流水麵，每人2000日圓。在餐廳門口付款後會獲得寫有號碼的紙扇，隨後便可進入川床輪候區等候，若選擇週末中午到訪，普遍需輪候約一小時。依號碼入座後，每組客人都會獲分配一條獨立水道以防混淆，面前亦已備妥筷子與特製醬汁。素麵會隨流水從竹管順流而下，食客必須眼明手快地用筷子夾起，再放入碗中蘸汁享用，而當看見粉紅色麵條出現，便代表體驗正式結束，過程頗為緊張，全程僅約10分鐘，但勝在好玩，打卡影相一流。如果對食物味道有要求，不妨光顧餐廳的另一端的川床席位 ，慢慢細味傳統日式會席料理。



ひろ文

地址：京都府京都市左京区鞍馬貴船町87



交通：

如欲前往貴船神社，可先乘叡山電鐵至「貴船口」站，再轉乘京都巴士33號，於「貴船」站下車，步行即可抵達。