M·A·C玻璃唇K11限定店登場！免費換體驗裝、彩妝指導打造水光唇妝

M·A·C全新Lustreglass水漾唇釉系列，於K11 Art Mall開設玻璃唇限定店，成為今夏美妝界焦點！即日起至7月21日，親身體驗4大主題區、一對一彩妝指導，打造3D水光唇妝，完成任務更可換領限定體驗裝，讓客人在炎炎夏日輕鬆擁有令人驚豔的「玻璃唇」。文章將為大家詳細介紹今個POP UP 店，並揭示如何免費獲得獨家禮遇。
M·A·C Lustreglass水漾系列：打造極致玻璃唇效果
全新M·A·C Lustreglass水漾系列主打絲滑水光質感，完美結合了亮澤度、顯色度與舒適觸感，能營造出如玻璃般透亮的3D唇妝效果。系列產品包括Lustreglass水漾鏡面持色唇釉及全新冰晶唇線筆，配合FACEGLASS琉璃亮澤妝前乳使用，能從唇形、色調到光澤層次，全面塑造更豐盈立體的唇部輪廓，讓你輕鬆擁有令人驚豔的「玻璃唇」。
K11限定店獨家：3S唇藝公式解鎖命定唇色
M·A·C「3S鏡光唇藝限定店」以獨特的「3S唇藝公式」為核心，分別代表Shape（塑形）、Shade（色調）及Shine（光澤）。店內特設一對一彩妝指導服務，M·A·C專業彩妝師會根據客人的臉型和膚色，提供個人化的唇妝建議，協助大家挑選最合適的色號及配搭方式，輕鬆找到自己的命定唇色。
4大主題區：沉浸式體驗與專業試妝
限定店內設有4個精心設計的主題區，將產品試用、專業妝容設計與沉浸式打卡元素完美結合，提供全方位的「玻璃唇」體驗：
入口裝置：顧客可於入口欣賞巨型Lustreglass水漾系列裝置，並登記加入「M·A·C鏡光唇藝Club」及追蹤官方Instagram，解鎖後續精彩體驗。
自助試妝區：提供多款全新產品及人氣色號，讓顧客即場自由試用，探索不同唇色效果。
3S專業唇妝設計區: 完成試妝後，可由M·A·C彩妝師進一步調整唇妝比例及色彩配搭，令唇部線條更俐落，光澤感更突出，打造完美的「玻璃唇」妝效。
「千鏡萬花筒」沉浸式鏡像空間：這是店內的打卡焦點！透過鏡面與光影交錯，放大Lustreglass水漾系列的鏡光折射效果，讓大家從不同角度捕捉立體水光唇妝的細節，拍出最美「玻璃唇」照片。
M·A·C限定禮遇：免費體驗裝及客製化服務
參與限定店的各主題區任務或體驗活動後，顧客即可免費換領體驗裝1份 (皇牌清透煥顏系列體驗裝及粉底體驗裝各乙件)。此外，凡即場購買任何一款Lustreglass水漾系列產品滿HK$300，更可獲贈限量版「玻璃鏡光心心鏡」1個。限定店亦提供客製化刻名服務，顧客只需於現場購物並追蹤官方Instagram，即可帶走個人專屬紀念品。
M·A·C「3S鏡光唇藝限定店」
日期：即日起至7月21日
時間：上午11時至晚上8時
地點：K11 Art Mall地下Piazza