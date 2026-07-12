M·A·C玻璃唇K11限定店登場！免費換體驗裝、彩妝指導打造水光唇妝

M·A·C全新Lustreglass水漾唇釉系列，於K11 Art Mall開設玻璃唇限定店，成為今夏美妝界焦點！即日起至7月21日，親身體驗4大主題區、一對一彩妝指導，打造3D水光唇妝，完成任務更可換領限定體驗裝，讓客人在炎炎夏日輕鬆擁有令人驚豔的「玻璃唇」。文章將為大家詳細介紹今個POP UP 店，並揭示如何免費獲得獨家禮遇。

M·A·C Lustreglass 水漾系列：打造極致玻璃唇效果

全新M·A·C Lustreglass水漾系列主打絲滑水光質感，完美結合了亮澤度、顯色度與舒適觸感，能營造出如玻璃般透亮的3D唇妝效果。系列產品包括Lustreglass水漾鏡面持色唇釉及全新冰晶唇線筆，配合FACEGLASS琉璃亮澤妝前乳使用，能從唇形、色調到光澤層次，全面塑造更豐盈立體的唇部輪廓，讓你輕鬆擁有令人驚豔的「玻璃唇」。

K11 限定店獨家： 3S 唇藝公式解鎖命定唇色

M·A·C「3S鏡光唇藝限定店」以獨特的「3S唇藝公式」為核心，分別代表Shape（塑形）、Shade（色調）及Shine（光澤）。店內特設一對一彩妝指導服務，M·A·C專業彩妝師會根據客人的臉型和膚色，提供個人化的唇妝建議，協助大家挑選最合適的色號及配搭方式，輕鬆找到自己的命定唇色。