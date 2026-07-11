八達通優惠︱東鐵綫推出暑假3重優惠 小童免費往來羅湖+落馬洲站 鐵仔快閃派車站磁石貼

悠長暑假即將來臨，相信不少家長會帶孩子北上，盡情享受假期。活動期間，3至11歲的合資格小朋友可免費往來羅湖站或落馬洲站；其他乘客在深圳指定地鐵站完成簡單動作，亦可享有最高6元車資優惠。鐵仔將於指定時間派發限量版東鐵綫車站磁石貼，想與鐵仔互動，以及帶走磁石貼的粉絲，不妨mark實時間。

東鐵綫推出多重乘車優惠，涵蓋多個年齡層乘客。7月13日至8月31日期間，3至11歲持有效小童八達通的小朋友，只需在入閘前，帶同有效小童八達通前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」換領優惠，即可免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程。

活動期間，合資格小朋友可免費往來羅湖站或落馬洲站，最適合暑假北上！

其他乘客同享車資優惠。持有成人八達通或樂悠咭的乘客，在任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並於4個指定深圳地鐵站的「優惠換領點」，以同⼀張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘時可享港幣6元車費扣減。如果乘客並非經落馬洲站北上，亦可先於深圳領取優惠，並於同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，亦可享港幣3元車費優惠。

持有成人八達通或樂悠咭的乘客車費最高可減$6。

跨境車程 搭6送1

即日起至2026年8月2日，八達通APP用戶可預先在APP內登記參與活動，再使用已登記八達通乘搭港鐵北上，每完成6程合資格跨境車程，即可獲得1程免費跨境車程，最多可獲4程免費車程，最適合經常北上的常客！

鐵仔現身羅湖+落馬洲站派磁石貼

港鐵吉祥物「鐵仔」將於8月1日及2日現身落馬洲站及羅湖站，與粉絲互動，並且免費大派限量版車站磁石貼。粉絲只需即場分享東鐵跨境的好處，即有機會獲贈磁石貼！