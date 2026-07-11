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生活
出版：2026-Jul-11 16:00
更新：2026-Jul-11 16:00

八達通優惠︱東鐵綫推出暑假3重優惠 小童免費往來羅湖+落馬洲站 鐵仔快閃派車站磁石貼

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Joe14
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悠長暑假即將來臨，相信不少家長會帶孩子北上，盡情享受假期。活動期間，3至11歲的合資格小朋友可免費往來羅湖站或落馬洲站；其他乘客在深圳指定地鐵站完成簡單動作，亦可享有最高6元車資優惠。鐵仔將於指定時間派發限量版東鐵綫車站磁石貼，想與鐵仔互動，以及帶走磁石貼的粉絲，不妨mark實時間。

港鐵東鐵跨境暑假3重驚喜優惠熱爆登場 仲有「鐵仔」快閃羅湖、落馬洲站大派限量版車站磁石貼

港鐵東鐵綫推出 3 重跨境乘⾞驚喜優惠

3至11歲小朋友免費搭車！

東鐵綫推出多重乘車優惠，涵蓋多個年齡層乘客。7月13日至8月31日期間，3至11歲持有效小童八達通的小朋友，只需在入閘前，帶同有效小童八達通前往港鐵站內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」換領優惠，即可免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程。

由2026年7月13日至8月31日，3至11歲持有效小童八達通的小童乘客，即可享免費往來羅湖站或落馬洲站的單程車程，讓一家大小輕鬆北上，開開心心玩盡暑假

活動期間，合資格小朋友可免費往來羅湖站或落馬洲站，最適合暑假北上！

成人+長者同享車資優惠 最高減6蚊

其他乘客同享車資優惠。持有成人八達通或樂悠咭的乘客，在任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並於4個指定深圳地鐵站的「優惠換領點」，以同⼀張八達通或樂悠咭領取優惠，然後同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，出閘時可享港幣6元車費扣減。如果乘客並非經落馬洲站北上，亦可先於深圳領取優惠，並於同日經落馬洲站乘搭東鐵綫返港，亦可享港幣3元車費優惠。

落馬洲站即日來回車費扣減優惠，即日快閃更抵玩

持有成人八達通或樂悠咭的乘客車費最高可減$6。

跨境車程搭6送1

即日起至2026年8月2日，八達通APP用戶可預先在APP內登記參與活動，再使用已登記八達通乘搭港鐵北上，每完成6程合資格跨境車程，即可獲得1程免費跨境車程，最多可獲4程免費車程，最適合經常北上的常客！

鐵仔現身羅湖+落馬洲站派磁石貼

港鐵吉祥物「鐵仔」將於8月1日及2日現身落馬洲站及羅湖站，與粉絲互動，並且免費大派限量版車站磁石貼。粉絲只需即場分享東鐵跨境的好處，即有機會獲贈磁石貼！

乘客如想集齊全套16款限量版車站磁石貼，記得於8月乘搭東鐵綫來往羅湖站及落馬洲站。數量有限，送完即止。

全套16款限量版車站磁石貼

磁石貼派發時間表

⽇期

時間

地點

⾞站磁⽯貼款式

「鐵仔」快閃現身派發限量版車站磁石貼

8月1日

10:00 – 12:00

落⾺洲站出境⼤堂

落⾺洲、紅磡

8月2日

10:00 – 12:00

羅湖站出境⼤堂

羅湖、太和

限量版車站磁石貼派發時間表

8月1日

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

落⾺洲、紅磡

8月2日

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

羅湖、太和

8⽉8⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

⼤圍、沙⽥

8⽉9⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

粉嶺、⼤學

8⽉15⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

上⽔、⼤埔墟

8⽉16⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

旺⾓東、火炭

8⽉22⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

⾦鐘、會展

8⽉23⽇

10:00 – 11:00

11:30 – 12:30

羅湖站及落⾺洲站出境⼤堂

羅湖站及落⾺洲站入境⼤堂

九龍塘、⾺場

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