7-Eleven限時快閃優惠 全單77折再減$10

7-Eleven一年一度「711大折日」再次登場，今年優惠更由過往一天延長至48小時。由7月10日至7月12日早上6時59分，指定時段內到門市購物，買滿指定金額即可享全單77折。如果配合八達通App電子優惠券，更可額外減$10，即睇以下詳情。

全單77折 買滿$100即享優惠 「711大折日」優惠由2026年7月10日早上7時開始，至7月12日早上6時59分結束。一般門市單一消費滿$100即可享全單77折；港鐵站7-Eleven則只需買滿$50即可享同樣優惠。 優惠適用於大部分店內商品，包括零食、飲品、蛋白飲品、蛋白零食、雪糕、微波食品、杯麵、糧油雜貨、衛生紙及酒類等，趁機補貨更划算。 八達通App領券 消費滿$100再減$10 除了77折優惠，八達通App同步推出限時電子優惠券。只要先於App領取優惠券，再以八達通付款，於7月10日至11日期間在7-Eleven單一消費滿$100，即可再減$10，優惠名額有限，先到先得，換完即止。

指定信用卡可賺額外積分 使用恒生enJoy卡付款，還可享3倍yuu積分回贈。此外，yuu會員亦可使用積分兌換7-Eleven電子現金券，即兌即用。 優惠不適用部分商品 77折優惠不適用於部分指定商品及服務，包括報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、禮券、現金券、八達通及澳門通產品、電話儲值卡、集換式卡牌、預購商品，以及塑膠購物袋收費等，優惠亦不可與其他折扣或優惠券同時使用。