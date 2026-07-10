周末好去處｜PMQ Taste Library 味道圖書館 $20入場睇暑假限定「食譜藏珍」展覽

暑假限定「食譜藏珍」展覽

在暑假期間，打頭陣的展覽由味道圖書館與字字研究所共同策劃，以食譜為主題，展覽精選多本珍稀甚至絕版的食譜，讓觀眾翻閱味道的歷史軌跡。字字研究所出版人兼項目客席策展人呂嘉俊相信，食譜不僅是工具書，而是一個地方風土與民族記錄，經過時間，折射出人的口味、喜好、思想和工藝；透過一道菜，觀照微細的生活面貌，反映時代。

食譜展覽更邀來 4 位本地飲食人與星級主廚，首度公開他們的私藏食譜或手稿，並分享食譜改變他們的故事！當中包括元祖級節目主持兼食譜作家方太（方任利莎）首次公開的食譜手稿和早年參考書。另外，米芝蓮中菜廳萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠（Jayson Tang）、中環人氣名店珍姐海鮮火鍋飯店創辦人彭奕霆（Peter Pang），及口利福主廚兼食譜作家陳潔盈（Archan Chan）也帶來個人收藏。

而展覽期間，更有多項延伸活動，包括在「曬書日」呂嘉俊將展示多本珍藏，帶領導賞分享故事；年輕飲食 KOL 傅子瑜 Melvin將主持「翻生食譜：100 年前吃什麼？」活動，「神還原」當年味道；PMQ 味道圖書館更特別舉行「書派對」，大家可於指定區域挑選最多兩本心愛書籍帶回家，各位對飲食文化有興趣的話絕對不能錯過！