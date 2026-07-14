PAUL & JOE 護髮系列｜5大產品打造柔順亮澤髮絲　告別毛躁頭油！

PAUL & JOE全新推出「Jardin des Sens 花語香氛護髮系列」，為大家帶來專業級的居家護髮體驗。系列不僅以花香與草本氣息貫穿洗髮、護髮、頭皮護理及造型後修護步驟，更融入多種護膚級成分，幫助大家告別頭皮乾燥、髮絲毛躁、暗啞及受損等常見問題，在家輕鬆打造法式花園般的Hair Spa。

PAUL & JOE「Jardin des Sens 花語香氛護髮系列」以柑橘、綠葉及柔和花香交織出清新香調，讓每次洗護都充滿儀式感。系列配方特別加入大溪地梔子花油、月見草萃取、陽離子透明質酸及金絲萃取精華等多種護膚級成分，針對性護理頭皮至髮尾，提供深層滋養與修護。根據專業分析，這些成分能有效改善髮質，提升光澤度。

頭皮與髮絲護理精華 (SCALP & HAIR CONDITIONER) ：一支雙重護理的無矽靈配方，可直接用於頭皮及髮絲。生薑萃取有助促進頭皮微循環，薰衣草花萃取帶來保濕舒緩，辣木籽萃取則支援受損髮絲修護。

光澤護髮素 (GLOSSY HAIR CONDITIONER) ： 主打「無需等待」的即時順滑效果。塗抹後可快速包覆髮絲，配合仿生CMC成分，幫助修護毛鱗片、鎖住水分，顯著改善毛躁及暗啞問題。

滋養洗髮水 (SCALP & HAIR SHAMPOO) ： 清爽潔淨頭皮，其細緻泡沫能帶走頭皮污垢及多餘皮脂。特別加入檸檬草及生薑萃取，有助平衡頭皮狀態，洗後髮絲更清爽蓬鬆。

想擁有健康亮麗秀髮？PAUL & JOE花語香氛護髮系列提供一系列產品，照顧不同的護髮需求：

頭皮磨砂膏 (SCALP SCRUB)：定期深層淨化頭皮的理想選擇。以天然海鹽及日本田倉鎮黏土，幫助帶走老廢角質、多餘皮脂及殘留污垢，特別適合容易出油或經常使用造型產品的人士。

護髮精華油與噴霧 (TREATMENT HAIR OIL & SMOOTHING HAIR MIST)：

TREATMENT HAIR OIL: 可於濕髮或乾髮使用，幫助鎖水、提升光澤及減少熱力傷害。

SMOOTHING HAIR MIST: 則方便外出時即時補水及整理毛躁髮絲，隨時保持髮絲柔順。