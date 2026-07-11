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生活
出版：2026-Jul-11 18:00
更新：2026-Jul-11 18:00

FINDS推北歐花園週末早午餐　小童半價＋送PiG禮品　包遊樂區及特飲工作坊

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Joe47876

FINDS推北歐花園週末早午餐　小童半價＋送PiG禮品　包遊樂區及特飲工作坊

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暑假不少家長都會安排親子聚餐，位於尖沙咀帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS即日起推出限定「北歐花園週末早午餐」，聯乘PRIVATE i GARDEN Kids Salon（PiG）加入兒童遊樂區、小豬特飲工作坊及多款禮品，讓小朋友邊玩邊食，大人都可以悠閒享受週末早午餐。

周末限定供應　小童半價

「北歐花園週末早午餐」由即日起至8月30日，逢星期六、日及公眾假期上午11時30分至下午2時30分供應，成人每位$498、小童每位$249（另設加一服務費）。

餐單包括無限供應多款北歐前菜及甜品，前菜有生牛肉他他、刁草醃虎蝦、香煎三文魚、北歐鱈魚蝦餅、香煎鴨肝及沙律等，另可加$418升級海鮮拼盤。主菜則可七選一，包括招牌煙燻三文魚柳、香烤有機雞扒、芬蘭肉丸、香煎薄牛扒、煙燻三文魚薄餅及夏季蔬菜米型意粉等，甜品則設有粉紅朱古力噴泉、BRUNO班戟及MÖVENPICK雪糕。

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Crispy Organic Chicken Cutlet 香烤有機雞扒 Signature Salmon Brined & Seared with Fennel Seeds & Black Peppercorns 香煎茴香籽黑胡椒三文魚 Dill marinated Tiger Prawns 刁草醃虎蝦 Premium Beef Tartare ‘Blond d’Aquitaine’ 布藍地生牛肉他他 Signature Hot‑Smoked Salmon Fillet 招牌煙燻三文魚柳 Pink Chocolate Fountain 粉紅朱古力噴泉 BRUNO Pancake Station & Pink Chocolate Fountain BRUNO 北歐班戟派對及粉紅朱古力噴泉 FINDS x PiG Brunch in the Garden horizontal

設兒童遊樂區　完成工作坊送禮品

除了早午餐，餐廳亦於活動期間設置兒童遊樂區，提供玩具及遊戲，讓小朋友可於用餐期間玩樂。

每位小朋友餐後均可參加「小豬特飲工作坊」，親手調製無酒精特飲。完成後更可獲PiG填色遊戲紙，帶同作品到指定分店可換領飛天豬木顏色筆套裝（價值$90），另外亦可憑換領券獲贈PiG拼圖或故事書一份，總值$180。

PiG Gifts

PiG Gifts

「北歐花園週末早午餐」於2026 年 7 月 4 日至 8 月 30 日，逢星期六、日及公眾假期上午11時30分至下午2時30分供應。

價錢：每位成人港幣$498 / 每位小童港幣$249 

* 所有價目另設加一服務費

# PRIVATE i GARDEN Kids Salon 換領禮品的分店地址及聯絡電話︰

銅鑼灣﹕香港銅鑼灣恩平道28號利園2期2樓230號舖 (電話: 2618 2330)

尖沙咀﹕九龍尖沙咀彌敦道 118-130號美麗華廣場二期2樓 282-83號  (電話: 2301 2899)

九龍塘﹕九龍九龍塘達之路80號又一城 L2-55號舖 (電話: 2314 0003)

訂座及查詢詳情︰

FINDS

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓 

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