FINDS推北歐花園週末早午餐　小童半價＋送PiG禮品　包遊樂區及特飲工作坊

暑假不少家長都會安排親子聚餐，位於尖沙咀帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS即日起推出限定「北歐花園週末早午餐」，聯乘PRIVATE i GARDEN Kids Salon（PiG）加入兒童遊樂區、小豬特飲工作坊及多款禮品，讓小朋友邊玩邊食，大人都可以悠閒享受週末早午餐。

周末限定供應 小童半價

「北歐花園週末早午餐」由即日起至8月30日，逢星期六、日及公眾假期上午11時30分至下午2時30分供應，成人每位$498、小童每位$249（另設加一服務費）。

餐單包括無限供應多款北歐前菜及甜品，前菜有生牛肉他他、刁草醃虎蝦、香煎三文魚、北歐鱈魚蝦餅、香煎鴨肝及沙律等，另可加$418升級海鮮拼盤。主菜則可七選一，包括招牌煙燻三文魚柳、香烤有機雞扒、芬蘭肉丸、香煎薄牛扒、煙燻三文魚薄餅及夏季蔬菜米型意粉等，甜品則設有粉紅朱古力噴泉、BRUNO班戟及MÖVENPICK雪糕。