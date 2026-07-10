柯南2026劇場版快閃店登陸AIRSIDE 日本同步最新電影周邊/港台熱賣精品/紀念卡機/主題打卡位(有片)

柯南2026劇場版快閃店登陸AIRSIDE 日本同步最新電影周邊/港台熱賣精品/紀念卡機/主題打卡位

日本人氣動畫《名偵探柯南》全新劇場版電影正式於香港上映！為迎接電影到來，AIRSIDE同步開設主題快閃店，有齊日本同步劇場版限定周邊及熱賣精品、電影情境打卡牆及紀念卡機，即睇詳情！

全新劇場版電影正式上映 《名偵探柯南 高速公路的墮天使》故事以「風之女神」之稱的神奈川縣警交通機動隊成員萩原千速，以及被稱為「路西法」的神秘重機為故事核心展開，自日本上映後票房已突破132億日圓，而熱潮正蔓延至港澳地區，全新劇場版已正式上映。

快閃店正式登陸AIRSIDE 全新劇場版《高速公路的墮天使》主題POP-UP STORE正式登陸AIRSIDE，現場特設多個電影主題場景與超巨型拍照牆，帶來沉浸式劇場版世界觀，讓粉絲可以盡情打卡。

現場除了帶來日本同步登場的限定電影周邊外，更有多款精選人氣周邊精品發售。 一文睇精選商品

凡消費滿指定金額，更可免費獲贈角色收藏卡(共3款)；首兩週更會加碼送出超華麗的「A4立體彩鑽圖卡」，極具收藏價值！ 場內更設有3款快閃店限定的紀念收藏卡機，推出結合電影主題設計的限定紀念收藏卡，全套共12張，同場加映2款不同風格的TV動畫版紀念卡機，想集齊一套，就記得到現場朝聖！

名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP-UP STORE 日期：2026年7月10日至8月4日 地址：AIRSIDE 1樓 L108號舖