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出版：2026-Jul-10 12:00
更新：2026-Jul-10 19:00

柯南2026劇場版快閃店登陸AIRSIDE 日本同步最新電影周邊/港台熱賣精品/紀念卡機/主題打卡位(有片)

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Joe48

柯南2026劇場版快閃店登陸AIRSIDE 日本同步最新電影周邊/港台熱賣精品/紀念卡機/主題打卡位

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日本人氣動畫《名偵探柯南》全新劇場版電影正式於香港上映！為迎接電影到來，AIRSIDE同步開設主題快閃店，有齊日本同步劇場版限定周邊及熱賣精品、電影情境打卡牆及紀念卡機，即睇詳情！

全新劇場版電影正式上映

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》故事以「風之女神」之稱的神奈川縣警交通機動隊成員萩原千速，以及被稱為「路西法」的神秘重機為故事核心展開，自日本上映後票房已突破132億日圓，而熱潮正蔓延至港澳地區，全新劇場版已正式上映。

快閃店正式登陸AIRSIDE

全新劇場版《高速公路的墮天使》主題POP-UP STORE正式登陸AIRSIDE，現場特設多個電影主題場景與超巨型拍照牆，帶來沉浸式劇場版世界觀，讓粉絲可以盡情打卡。

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現場除了帶來日本同步登場的限定電影周邊外，更有多款精選人氣周邊精品發售。

一文睇精選商品

M29商品07 日版鑰匙圈 M29商品03 日版姓名牌收藏吊飾 9款隨機 M29商品06 日版絨毛玩偶鑰匙圈 M29商品05 日版肩背包 M29商品01 日版手鍊 M29商品12 水玉光胸章 9款隨機 M29商品13 拼圖1000片 M29商品02 日版收納袋 M29商品10 小撲克牌 M29商品11 小午安枕 M29商品15 馬克杯 M29商品14 帆布提袋 M29商品09 日版壓克力票卡夾

凡消費滿指定金額，更可免費獲贈角色收藏卡(共3款)；首兩週更會加碼送出超華麗的「A4立體彩鑽圖卡」，極具收藏價值！

場內更設有3款快閃店限定的紀念收藏卡機，推出結合電影主題設計的限定紀念收藏卡，全套共12張，同場加映2款不同風格的TV動畫版紀念卡機，想集齊一套，就記得到現場朝聖！

01 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP UP STORE」消費滿額好禮贈 角色收藏卡(3款隨機) 02 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP UP STORE」首兩週加碼 A4立體彩鑽圖卡 03 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP UP STORE」電影主題 限定紀念收藏卡(12款隨機) 04 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP UP STORE」TV動畫主題A 限定紀念收藏卡(12款隨機) 05 「名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP UP STORE」TV動畫主題B 限定紀念收藏卡(12款隨機)

名偵探柯南 高速公路的墮天使 POP-UP STORE

日期：2026年7月10日至8月4日

地址：AIRSIDE 1樓 L108號舖

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