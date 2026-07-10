麥當勞優惠｜麥當勞DSE放榜日優惠 $1大可樂/ McCafé即磨黑咖啡 必搶今期滑嘟嘟精品

麥當勞特別為今屆 DSE考生送上限定優惠，在7月15日放榜當日，麥當勞App將提供「$1 McCafé 即磨黑咖啡」及「 $1 大可樂」優惠，為各位考生打氣！而即日起麥當勞App亦提供「至尊漢堡或至尊脆雞堡四道菜套餐減$5」以及「100 分加$1 換購滑嘟嘟奶昔」優惠。另外在7月13 日上午11時起，麥當勞App更會推出2款滑嘟嘟游泳主題精品，下文立即為大家介紹著數優惠！

麥當勞DSE放榜日優惠

麥當勞 App7月15日特別推出一日限定優惠，包括「$1 McCafé 即磨黑咖啡」及「 $1 大可樂」，可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水，配上麥當勞人氣美食，陪伴大家DSE放榜。如果打算在放榜前食早餐，必食全球首推的朱古力 McGriddles，大家可選「$37 起朱古力班戟豬柳蛋或楓糖班戟豬柳蛋套餐（配薯餅及飲品）」，或享「鴛鴦班戟早晨套餐減$3」優惠，更加超值抵食。

另外今期必食強勢回歸的「至尊漢堡」與全新「至尊脆雞堡」，前者選用 100% 安格斯牛肉，配以新鮮生菜、番茄及經典醬料，味道平衡；後者則以外脆內嫩的原塊雞腿肉帶來更豐富口感。更可選購四道菜套餐並配香芋批或藍莓新地減$5，一次滿足鹹甜雙重享受。人氣滑嘟嘟奶昔亦繼續供應，App 用戶上午 11 時起可用 100 分加 $1 換購雜莓味，清新酸甜。晚上 6 時後更供應「$49 滋味分享盒」，包含麥樂雞、脆香雞翼、中薯條及飲品，適合與好友邊看球賽邊分享；另有「Double 雙層芝士孖堡」限定優惠，四道菜套餐配小食減$3，大家一於把握優惠機會。