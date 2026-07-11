香港首間TIRTIR限定店登陸又一城 獨家測色體驗/客製化雕刻工坊

近年網絡瘋狂洗版的韓國彩妝品牌TIRTIR，正式於香港開設首間「TIRTIR - Your Go-to Cushion」主題期間限定店，帶來皇牌氣墊系列！店內更引入韓國總部自家研發的色彩測試體驗，配對專屬氣墊色號！更有一對一試妝指導以及雕刻工坊，還原韓式彩妝美學，設置紅色打卡展示區，即睇詳情！

首間TIRTIR限定店登陸又一城 4大互動亮點 即日起至8月2日期間，首間TIRTIR限定店進駐九龍塘又一城LOG-ON！除了可以率先試用四大皇牌Cushion外，場內特別由韓國總部引入獨家研發的 Shade Finder 智能色彩測試系統。這項韓國專利色彩測試，精準精配出最適合個人膚色的專屬氣墊色號，以後網購就不用再怕買錯色！現場更安排星級化妝師提供約30分鐘的一對一試妝指導，以專業角度根據個人膚質，傳授韓式妝容技巧。只要事先在網上預約並完成體驗，更可免費獲贈價值$108的「TIRTIR 水光玻璃柔潤唇膏」乙支，名額有限。

另外場內更設專屬客製化雕刻工坊，凡於現場購買任何氣墊產品，即可享用即場客製雕刻服務，在氣墊粉盒的指定位置刻上自己的姓名或自選心水字句，製作獨一無二的專屬單品，不論是收藏還是當作禮物，都極具紀念價值。

會場限定禮遇 限定店更推出連串精彩的會場限定禮遇。只要在現場讚好並關注官方Instagram 帳號，即時免費獲得精選護膚面膜乙塊；在社交平台分享活動打卡照或產品使用心得，更能額外帶走迷你唇膜一份。此外，購物福利同樣吸引，憑單一發票消費滿$300即可獲贈精緻的迷你鑰匙扣，滿$500更送旅行收納袋。數量有限，送完即止，想入貨就要快手！ 必買推介！皇牌氣墊系列 今次現場展出的四大氣墊產品針對不同膚質度身訂造，每款定價均為$198。首先登場有主打72小時不脫妝的「緞光絲絨無瑕氣墊」，配方揉合紅蜂膠、蝦青素及芙蓉花提取物，養膚同時提供高遮瑕度妝容，打造緞光零瑕疵妝容。

針對容易出油的敏感肌與混合肌，推介「AI濾鏡柔霧氣墊」，注入獨家 Thin Tech 技術，一抹撫平肌膚、細緻修飾明顯毛孔與瑕疵，呈現清爽透薄的半霧面妝感。要留意，上述兩款氣墊都屬於較為偏向啞緻的妝感，選色時不妨大膽挑選比平日淺一至兩度的色號！ 至於想追求極致光澤感，就千萬不要錯過另外兩款寶石底妝。「水鑽光感亮澤氣墊」採用四重高密度網格，帶來精細柔滑粉體，高光澤感配方令面部呈現鑽石立體光芒，保濕配方更是乾肌與混合肌的救星。最後一款則是全效光澤貼面的「紅寶石光感無瑕氣墊」，除了備有常規版，更推出$118的迷你版。這款氣墊加入萃取自純素玫瑰的獨家紅寶石PDRN抗氧成分，搭配透明質酸與角鯊烷的保濕陣容，以雙面Ruby Cell柔滑粉撲輕輕拍開，就能完美修飾肌膚紋理，打造輕盈透亮的頂級寶石光感肌。

多款彩妝限定色號同步登場 場內帶來多款精選彩妝，迷你版「光感果凍唇釉」，質地順滑而不黏膩，一抹便高度顯色，更能維持長達12小時不褪色不變暗，其複合植物精華油能讓雙唇隨時展現果凍般的水潤透亮。「柔滑隨心唇頰兩用棒」絕對是懶人必備，一支就能包辦臉頰、眼部及唇部，加上水凝膠微膜技術，抹開後輕薄貼膚卻不會破壞底妝。想打造近年大熱的日韓「玻璃唇」，可以入手「水潤持色唇油」，結合了唇蜜光澤與鎖色力，更特意調配至最適合亞洲人膚色，上嘴會隨體感變色。記得帶走「輕盈口袋眼影」，小巧精緻同時搞定眼影、胭脂和修容，細緻的質地畫出深邃層次妝感。