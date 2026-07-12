深圳好去處｜最新深圳國際美術館最平¥20起入場 睇圓明園獸首＋人氣沉浸式裝置藝術作品

深圳好去處！位於光明科學城的「深圳國際美術館」於今年5月底正式揭幕，帶來7大重量級展覽。美術館樓高6層，展出內容相當豐富，除了珍貴的圓明園獸首、近代書畫大作外，亦有AI及沉浸式藝術裝置。而美術館建築本身亦有特色，吸引不少網紅去打卡影相，推介大家預留半日甚至一整天慢慢參觀，下文即睇介紹！

深圳國際美術館必睇推介展覽

深圳國際美術館內最具話題性的焦點，絕對是《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》大展，展覽展出7尊圓明園獸首（牛、猴、虎、豬、馬、鼠、兔），當中更包含珍貴原件，配合青銅器與歷史文物，讓觀眾近距離細賞實物，感受深厚的歷史底蘊，非常適合親子同遊或歷史文化愛好者。（展期至7月20日）

如果喜歡當代藝術，《徐冰：字在樂園》展覽則透過大型互動設計，將平面的文字轉化為立體的參與體驗；而《新鏈：藝術的未來》則巧妙結合AI與生物藝術，展現出充滿未來感的藝術效果。另外還有人氣展廳《聚合彩虹》，當中由丹麥藝術家Olafur Eliasson創作的作品巧妙利用光線與水霧折射出唯美的彩虹效果，觀眾需要親身走進裝置之中，才能捕捉到完整的夢幻畫面，現場氣氛柔和浪漫，打卡一流！還有大型裝置《我見過但從未謀面的人》，由藝術家Zadok Ben-David精心打造，作品以過萬個微型人像組成浩瀚的群像，猶如重現日常生活中擦肩而過的無數陌生人，細節極其豐富，值得花時間細細品味。