全港首個兒童洗車屋/巨型彈床登陸奧海城 變身洗車師傅體驗日常工作 必玩6.5米高滑梯

洗車師傅是許多小朋友的夢幻工作，希望有朝一日體驗洗車的工作。今個夏日，奧海城攜手Jumptopia推出全港首個「極速車隊訓練基地」，除了設有超刺激的充氣彈床，更有職業訓練，讓孩子一次過感受洗車和車身彩繪藝術，各位小汽車迷必到。

必玩全港首個「兒童洗車屋」 小朋友們盡情尖叫吧！全港首度引進的「兒童透明洗車屋」終於來到香港，活動設有7款不同型號的迷你小車、洗車專用的水壓槍及兒童用安全泡沫、洗車必備用具膠水桶、海綿與刷子等裝備。玩家可換上孩子專用的雨衣和防滑水鞋，先以顏料在車身上自由塗鴉，再用洗車槍和泡沫洗走塗鴉，猶如真實的洗車師傅。

超刺激6.5 米高滑梯 活動另一焦點，當然是以賽車為主題的「車隊極限挑戰營」巨型彈床城堡。彈床設有5大區域，分別是「極速賽車巨型彈床」、「6.5米高速滑梯」、「賽車冠軍寶座 – 賽車維修站與榮譽挑戰」、「輪胎障礙賽 – 敏捷度與體能特訓」和「迷你方程式極速隧道 – 飆速起步線」。當中最受孩子必屬6.5米高速滑梯，近乎垂直斜度的滑梯，讓人一玩上癮。

活動推出「兩大特訓任務」，考驗腦協調與團隊協作。訪客參與並完成任務，即可獲贈由Kiztopia車隊送出的限定小禮物，留下難忘回憶。 奧海城 ‧ Jumptopia 極速車隊訓練基地 日期：2026 年 7 月 25 日 (星期六) 至 8 月 31 日 (星期一) 開放時間：平日(星期一至五): 12pm – 8pm；假日(星期六、日及公眾假期):11am – 8pm 兩大特訓任務 任務 1（平日指定時段）：「搖旗大衝線」 遊戲位置: 【車手極限挑戰營】 遊戲日期及時間: 平日時段 14:00 / 16:00 / 18:00 引擎隨時轟鳴，賽事即將爆發！當工作人員高舉並揮舞衝線旗時，快來奪取你的冠軍獎勵！

任務三部曲: 聆聽: 聽到賽車倒數聲，比賽正式開始！ 追蹤: 尋找在場內不斷移動、手持衝線旗的工作人員。 衝線: 旗幟揮舞時，最快觸碰到該工作人員的小朋友勝出！ 遊戲獎賞: 在指定時間內完成任務，將可獲得「 Kiztopia 極速車隊」送出的小禮物。 任務 2（週末限定時段）：「換呔大作戰」 遊戲位置: 【車手極限挑戰營】 遊戲日期及時間: 每逢週末的 14:00 / 16:00 / 18:00 場外會放置 3 部缺少車呔的 Kiztopia Friends 專屬紙板賽車，參加者需進入彈床內，搜尋隱藏在各處、印有對應角色標誌的專屬車呔（6個），成功搜集並利用魔術貼將車呔正確安裝到場外的賽車上， 即可完成「入 Pit 換呔」任務!