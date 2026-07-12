新店關注組｜倫敦葡撻過江龍SANTA NATA空降中環 小編實試：撻底勁脆+蛋餡滑溜！

中環最近突然刮起葡撻熱潮！由葡萄牙創辦人於倫敦創立的手工葡撻烘焙名店SANTA NATA，首次進軍亞洲開設全球第10家分店。這間位於中環擺花街的亞洲旗艦店，貫徹總店模式，店內每日分時段新鮮烘焙葡撻。小編日前趁下午2時葡撻出爐，外帶回公司與同事們試試，即睇內文葡撻有甚麼吸引力！

創辦人家族三代從事烘焙 SANTA NATA 創辦人Francisco Oliveira來自葡萄牙，家族三代均從事烘焙。2019年移居倫敦，開設第一間SANTA NATA烘焙店，傳承正宗葡萄牙傳統烘焙技藝，獲得好評，及後在倫敦擴充至六間分店，牛津亦設有門市；並於科威特、多哈和伊斯坦堡等地開設國際加盟店。剛於6月下旬登陸中環，打造亞洲首個據點，其開放式設計附有八個客人座位及八個立食位，客人透過玻璃窗可觀摩廚師製作葡撻的過程。

傳承300年葡萄牙傳統食譜 招牌葡撻傳承逾三百年的葡萄牙傳統食譜，工序巧究，酥皮經過精準壓摺層層交疊，呈現細緻層次。蛋漿用上大量足料本地農場蛋，配合黃金比例的吉士奶油調製而成。葡撻每日定時新鮮出爐，分別於上午10時、中午12時、下午2時、4時及6時分批烘焙，剛出爐便會響起鐘聲讓客人知道。葡撻除了單件裝，亦提供分享盒裝。

實試：酥皮脆到發出「咔咔」聲 小編外帶回黃竹坑公司，室溫下相隔差不多一個小時後才吃，撻皮仍非常酥脆，薄層乾爽分明，每次咬下酥皮時脆得發出清脆俐落的「咔咔」聲響。內裡面層微焦的蛋餡依然十分滑溜，嘗到充足的蛋香。甜度剛好，能迎合本地人怕太甜膩的口味。其他三位男、女同事在不同時間內品嘗，分別給予以下食評：「酥皮仲好脆」、「好食喎」、「我焗熱咗先食～幾好」。

葡萄牙式「上帝的麵包」 店內除了葡撻，還自家製葡式傳統甜麵包Pão de Deus（葡萄牙語意指「上帝的麵包」）。這款特別在以港式雞尾包為靈感，結合香港風味。麵包採用日式枕頭麵包的做法，填入椰絲餡料，並淋上經典葡撻吉士醬，烘烤至金黃酥脆。當細味椰絲餡時有種親切感來。 另一款葡式牛油牛角包Santa Nata Brioche，是外型仿照法式牛角包的傳統葡式包，不像法式般重牛油香味，風味較樸實柔和。另加$5配葡式蛋撻奶油，味道更突出。

飲品版葡撻 香港店會每月推出新品，如限量版糕點甜點及季節限定美食，將葡萄牙傳統結合本地創意風味，餐單將會每30至60天更新一次。飲品餐單有款葡式蛋撻奶油拿鐵，以及葡式蛋撻奶油奶茶幾特別，葡撻風味傳神。

SANTA NATA 地址：香港中環擺花街25-27號 電話：35945724 營業時間：上午10時到晚上9時 官方網站