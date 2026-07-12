熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-12 12:00
更新：2026-Jul-12 12:00

新店關注組｜倫敦葡撻過江龍SANTA NATA空降中環 小編實試：撻底勁脆+蛋餡滑溜！

分享：
Joe63

新店關注組｜倫敦葡撻過江龍SANTA NATA空降中環 小編實試：撻底勁脆+蛋餡滑溜！

adblk4

中環最近突然刮起葡撻熱潮！由葡萄牙創辦人於倫敦創立的手工葡撻烘焙名店SANTA NATA，首次進軍亞洲開設全球第10家分店。這間位於中環擺花街的亞洲旗艦店，貫徹總店模式，店內每日分時段新鮮烘焙葡撻。小編日前趁下午2時葡撻出爐，外帶回公司與同事們試試，即睇內文葡撻有甚麼吸引力！

Behind The Scenes Santa Nata Hong Kong4 Behind The Scenes Santa Nata Hong Kong9 Behind The Scenes Santa Nata Hong Kong0 Behind The Scenes Santa Nata Hong Kong8

創辦人家族三代從事烘焙

SANTA NATA 創辦人Francisco Oliveira來自葡萄牙，家族三代均從事烘焙。2019年移居倫敦，開設第一間SANTA NATA烘焙店，傳承正宗葡萄牙傳統烘焙技藝，獲得好評，及後在倫敦擴充至六間分店，牛津亦設有門市；並於科威特、多哈和伊斯坦堡等地開設國際加盟店。剛於6月下旬登陸中環，打造亞洲首個據點，其開放式設計附有八個客人座位及八個立食位，客人透過玻璃窗可觀摩廚師製作葡撻的過程。

Kitchen Team Santa Nata Hong Kong3 Portugese Egg Tart Santa Nata Hong Kong3 Packaging Santa Nata Hong Kong0

傳承300年葡萄牙傳統食譜

招牌葡撻傳承逾三百年的葡萄牙傳統食譜，工序巧究，酥皮經過精準壓摺層層交疊，呈現細緻層次。蛋漿用上大量足料本地農場蛋，配合黃金比例的吉士奶油調製而成。葡撻每日定時新鮮出爐，分別於上午10時、中午12時、下午2時、4時及6時分批烘焙，剛出爐便會響起鐘聲讓客人知道。葡撻除了單件裝，亦提供分享盒裝。

實試：酥皮脆到發出「咔咔」聲

小編外帶回黃竹坑公司，室溫下相隔差不多一個小時後才吃，撻皮仍非常酥脆，薄層乾爽分明，每次咬下酥皮時脆得發出清脆俐落的「咔咔」聲響。內裡面層微焦的蛋餡依然十分滑溜，嘗到充足的蛋香。甜度剛好，能迎合本地人怕太甜膩的口味。其他三位男、女同事在不同時間內品嘗，分別給予以下食評：「酥皮仲好脆」、「好食喎」、「我焗熱咗先食～幾好」。

Egg tart 1 Portugese Egg Tart Santa Nata Hong Kong10 Ring Portugese Egg Tart Santa Nata Hong Kong11

葡萄牙式「上帝的麵包」

店內除了葡撻，還自家製葡式傳統甜麵包Pão de Deus（葡萄牙語意指「上帝的麵包」）。這款特別在以港式雞尾包為靈感，結合香港風味。麵包採用日式枕頭麵包的做法，填入椰絲餡料，並淋上經典葡撻吉士醬，烘烤至金黃酥脆。當細味椰絲餡時有種親切感來。 另一款葡式牛油牛角包Santa Nata Brioche，是外型仿照法式牛角包的傳統葡式包，不像法式般重牛油香味，風味較樸實柔和。另加$5配葡式蛋撻奶油，味道更突出。

Pão de Deus 葡式牛油牛角包

飲品版葡撻

香港店會每月推出新品，如限量版糕點甜點及季節限定美食，將葡萄牙傳統結合本地創意風味，餐單將會每30至60天更新一次。飲品餐單有款葡式蛋撻奶油拿鐵，以及葡式蛋撻奶油奶茶幾特別，葡撻風味傳神。

葡式蛋撻奶油奶茶 Shop Front Santa Nata Hong Kong0

SANTA NATA

地址：香港中環擺花街25-27號

電話：35945724

營業時間：上午10時到晚上9時

官方網站

ADVERTISEMENT

【👇送香港書展、零食世界、香港運動消閒博覽電子入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務