網上熱話｜香煎三文魚飯賣60蚊網民嫌貴 跟快餐店比較惹店家不滿：唔啱咪唔嚟囉！

香港地百物騰貴，買個飯盒隨便都$50起跳，想平的話只有部份快餐店或兩餸飯價錢比較相宜，但對於一類想食得健康的人來說又有點難取捨。早前，一間食店發文宣傳專門為健康、健身人士推出香煎三文魚飯，不過其份量和售價引來大批網民熱議，認為細份又唔抵！快餐店後續不但激烈回應，更化悲憤為動力繼續推出新品，反而吸引到唔少食客。

網民狠批60蚊煎三文魚飯唔抵 早前，一間食店在Threads高調宣佈推出專門為「健康、健身人士」而設的「香煎三文魚飯」。從照片中，可見餐點有肉有菜，有一個拳頭大小的白飯、3大粒西蘭花，以及一塊煎三文魚。雖然營養價值滿滿，但網民就認為餐點份量太細，而且售價要60蚊，「細夾唔抵」。

與快餐店對比惹店家不滿 有網民就用同樣專門為健身人士推出飯餐的快餐店做對比，認為該食店的份量及價錢都比不上其他快餐店，狠批搵笨，「得3舊西蘭花？三文魚咁細條？60蚊喎」；又謂「加隻蛋會唔會無咁慘」。以上比較及批評引來店家出IG Story反擊，強調「60蚊食個100g三文魚餐，邊度貴？」，更霸氣表示「即係大家有要求係正常嘅，最好添，啱咪嚟囉，唔啱咪唔嚟囉」。