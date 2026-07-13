賽馬會青少年足球精英匯2026 免費門票7.13上午10時開搶 曼聯名宿U16球員點燃旺角大球場

暑假最具話題性體育娛樂盛事《賽馬會青少年足球精英匯2026》，自2017年起，由香港賽馬會、曼聯及中國香港足球總會，已經聯合主辨多屆。這個糅合足球訓練、文化交流與社區服務的活動，不但是本地足球小將突破自我的舞台，更為廣大市民策劃集「睇波、遊戲、打卡、睇騷、贏獎品」於一身的夏日嘉年華，費用全免！
本屆《青少年足球精英匯2026》將激戰連場，首場賽事於8月14日(星期五)晚上8時開賽，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰實力強勁的曼聯16歲以下青年隊U16；8月16日(星期日)晚上6時，則由中國香港16歲以下代表隊主力迎擊紅魔小將。
Jeffrey+Edan現場獻唱
除了綠茵場上的新秀對決，足球場上同樣星光熠熠。主辦特別邀請到曼聯名宿史譚(Jaap Stam)與華倫西亞(Antonio Valencia)親臨現場；人氣偶像MIRROR成員呂爵安(Edan)，與男神魏浚笙(Jeffrey)將分別於兩日賽事現身表演，炒熱全場氣氛。持票觀眾可參與現場有獎比賽，有機會贏得曼聯簽名球衣等豐富禮品，並與名宿及藝人近距離互動。
馬會今年透過其慈善信託基金，捐款予東華三院協助籌辦，將體育精神薪火相傳。《賽馬會青少年足球精英匯》免費門票將於7月13日(星期一)上午10時起接受公眾線上登記。市民可前往 香港賽馬會 官方網站搶飛，與家人或朋友，一同感受這場熱血的夏日足球狂熱。
《賽馬會青少年足球精英匯》賽程及嘉賓表演時間表：
7月13日：上午10時開始接受市民登記
8月14日：史譚 + Edan@MIRROR
8月16日：華倫西亞 + Jeffrey 魏浚笙
8月14日(五)：超青U18聯賽冠——傑志VS.曼聯U16
8月16日(日)：中國香港U16 VS.曼聯U16