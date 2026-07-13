賽馬會青少年足球精英匯2026 免費門票7.13上午10時開搶 曼聯名宿U16球員點燃旺角大球場

暑假最具話題性體育娛樂盛事《賽馬會青少年足球精英匯2026》，自2017年起，由香港賽馬會、曼聯及中國香港足球總會，已經聯合主辨多屆。這個糅合足球訓練、文化交流與社區服務的活動，不但是本地足球小將突破自我的舞台，更為廣大市民策劃集「睇波、遊戲、打卡、睇騷、贏獎品」於一身的夏日嘉年華，費用全免！

本屆《青少年足球精英匯2026》將激戰連場，首場賽事於8月14日(星期五)晚上8時開賽，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰實力強勁的曼聯16歲以下青年隊U16；8月16日(星期日)晚上6時，則由中國香港16歲以下代表隊主力迎擊紅魔小將。