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出版：2026-Jul-13 09:00
更新：2026-Jul-13 09:00

賽馬會青少年足球精英匯2026 免費門票7.13上午10時開搶 曼聯名宿U16球員點燃旺角大球場

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賽馬會青少年足球精英匯2026 免費門票7.13上午10時開搶 曼聯名宿U16球員點燃旺角大球場

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暑假最具話題性體育娛樂盛事《賽馬會青少年足球精英匯2026》，自2017年起，由香港賽馬會、曼聯及中國香港足球總會，已經聯合主辨多屆。這個糅合足球訓練、文化交流與社區服務的活動，不但是本地足球小將突破自我的舞台，更為廣大市民策劃集「睇波、遊戲、打卡、睇騷、贏獎品」於一身的夏日嘉年華，費用全免！

本屆《青少年足球精英匯2026》將激戰連場，首場賽事於814(星期五)晚上8時開賽，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰實力強勁的曼聯16歲以下青年隊U16；816(星期日)晚上6時，則由中國香港16歲以下代表隊主力迎擊紅魔小將。

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Jeffrey+Edan現場獻唱

除了綠茵場上的新秀對決，足球場上同樣星光熠熠。主辦特別邀請到曼聯名宿史譚(Jaap Stam)與華倫西亞(Antonio Valencia)親臨現場；人氣偶像MIRROR成員呂爵安(Edan)，與男神魏浚笙(Jeffrey)將分別於兩日賽事現身表演，炒熱全場氣氛。持票觀眾可參與現場有獎比賽，有機會贏得曼聯簽名球衣等豐富禮品，並與名宿及藝人近距離互動。

馬會今年透過其慈善信託基金，捐款予東華三院協助籌辦，將體育精神薪火相傳。《賽馬會青少年足球精英匯》免費門票將於713(星期一)上午10時起接受公眾線上登記。市民可前往 香港賽馬會 官方網站搶飛，與家人或朋友，一同感受這場熱血的夏日足球狂熱。

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《賽馬會青少年足球精英匯》賽程及嘉賓表演時間表：

713日：上午10時開始接受市民登記

814日：史譚 + Edan@MIRROR

816日：華倫西亞 + Jeffrey 魏浚笙

814()：超青U18聯賽冠——傑志VS.曼聯U16

816()：中國香港U16 VS.曼聯U16

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