養狗必睇｜3大飼養誤區揭秘：滾輪水壺、平價零食恐損毛孩健康！

不少「養狗新手」第一次養狗，都會急着為毛孩添置各式用品和零食，希望牠們住得舒適、吃得開心。然而，部分看似方便或「為狗狗好」的做法，其實未必符合牠們的身體需要，長遠更可能影響「狗狗健康」與行為。以為特別為大家整合了3個新手狗奴常見的飼養誤區，提醒大家在照顧狗狗時多留意細節，助你避開地雷，成為稱職狗主。

新手狗奴常見錯誤 1 ：使用滾輪式水壺餵水 部分主人會在狗籠或牆邊掛上滾輪式水壺（又稱撞針飲水器），認為這樣較乾淨，也可避免水碗被打翻或弄濕地板。但對狗狗來說，這未必是最理想的飲水方式。 •姿勢不自然：使用這類水壺時，狗狗通常要仰起頭、伸長脖子才能喝水，長期下來對頸部及姿勢都不太友善。 •飲水量可能不足：狗狗喝水時，並不是單純用舌頭「舔」水，而是會把舌頭向後捲起，像小勺子一樣將水帶入口中。若使用滾輪式水壺，每次只能喝到少量水，未必能滿足日常所需的飲水量。

•正確做法：建議改用穩固、大小合適的水碗，讓狗狗可以用自然姿勢飲水，也更容易觀察牠每天的飲水量。

新手狗奴常見錯誤 2 ：幼犬零食不宜貪平貪方便 幼犬在 12 個月大之前，腸胃及消化系統仍在發育階段，相對較敏感。不少新手主人見狗狗撒嬌，便忍不住以零食作獎勵；有時亦會因為價格相宜或包裝吸引，而購買成分不明的狗餅乾、肉條、罐頭、凍乾或磨牙棒。 • 容易影響腸胃與飲食習慣：

部分廉價零食可能加入較多防腐劑、人工添加物或誘食劑，長期進食不但有機會令狗狗腸胃不適、消化不良，亦可能令牠變得挑食，逐漸不願意吃較清淡、營養均衡的主糧。

• 正確做法：

幼犬應以營養均衡的主糧為主，零食只宜作為訓練獎勵或偶爾補充。如要餵食零食，應選擇成分簡單、無防腐劑、無多餘化學添加物的天然寵物零食，並控制份量，避免影響正餐。

新手狗奴常見錯誤 3 ：狗狗吃飯時頻繁進行「護食測試」 有些主人擔心狗狗日後會護食，會在牠進食時突然伸手撫摸、推開牠，甚至拿走食物或食碗，藉此測試牠是否會出現防衛反應。不過，這類做法若太頻繁，反而可能令狗狗對進食環境失去安全感。 •可能被逼出護食行為：

即使狗狗本身性格溫順、不護食，如果主人經常在牠吃飯時打擾、搶走食物，牠便可能逐漸產生焦慮，認為「吃飯時不安全」、「食物隨時會被搶走」。久而久之，反而有機會誘發護食、緊張甚至偏食問題。

• 正確做法：

大部分性格穩定的狗狗，只需要一個安靜、安全、不被打擾的進食環境。狗狗吃飯時，家長應給牠足夠空間，避免無故干擾，讓牠慢慢建立安全感與信任感。



結語 養狗不只是給牠食物和玩具，更重要的是了解牠的天性與真正需要。帶狗狗回家前，家長應多了解正確的飼養知識，避開常見誤區，才能讓毛孩健康、安心又快樂地成長。





常見問題 (FAQ) Q1 ：新手養狗應該準備甚麼？ A1：新手養狗除了準備基本用品如食碗、水碗、狗糧、狗床、玩具外，更重要的是學習正確的飼養知識，了解狗狗的飲食、訓練和行為需求，並為狗狗安排定期健康檢查。 Q2 ：如何判斷狗狗飲水量是否足夠？ A2：狗狗的飲水量受多種因素影響，如體重、活動量和天氣。一般來說，狗狗每天每公斤體重應攝取約50-70毫升的水。若發現狗狗尿量減少、精神不振或牙齦乾燥，可能代表飲水不足，應盡快諮詢獸醫。 Q3 ：幼犬可以吃人類的零食嗎？