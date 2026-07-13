酒店下午茶｜香港麗晶酒店大堂酒廊限定聯乘韓國Honeybee Seoul 食人氣招牌巧克力熊＋蘋果柚子果籃

香港麗晶酒店大堂酒廊8月將為大家帶來正宗韓國甜品滋味！特別與Honeybee Seoul 創辦人兼行政甜點主廚 Eun Jung Cho合作，將3款招牌甜點招牌巧克力熊 、大米大醬蛋白霜脆餅以及蘋果柚子果籃 加入期間限定聯乘下午茶，另外亦有特別與香港麗晶酒店行政糕餅總廚楊焯賢合作創作的開心果巧克力熊，甜品迷一於把握機會一試韓國大熱甜品風味！

Honeybee Seoul 3款招牌甜點 香港麗晶酒店大堂酒廊將於8月聯乘韓國人氣甜品品牌 Honeybee Seoul，帶來3款精緻招牌甜點，將韓式甜品的細膩層次與現代法式工藝融合。當中「招牌巧克力熊」以 Valrhona 經典 Guanaja 70% 黑朱古力及 Bahibé 46% 牛奶朱古力入饌，透過 crémeux、可可忌廉甘納許與亮澤外層層層堆疊，口感由絲滑至輕盈，再配上微脆餅底，呈現濃郁而不膩的朱古力風味。「大米大醬蛋白霜脆餅」則以韓式元素入題，酥脆蛋白餅包裹馬斯卡彭乳酪與米忌廉甘納許，口感輕盈柔滑。味噌焦糖帶出淡淡鹹香，配合卜卜米與脆片交織，營造出豐富而有趣的層次對比。至於「蘋果柚子果籃」則走清新路線，蘋果與柚子的酸甜交織，配以柔滑焦糖牛奶醬增添圓潤感，再以 Dulcey 35% 金黃朱古力點綴，散發淡雅的焦糖與烘焙香氣。

必試開心果巧克力熊 除了品牌人氣甜品，Honeybee Seoul 創辦人兼行政甜點主廚 Eun Jung Cho更特別與香港麗晶酒店行政糕餅總廚楊焯賢合作，創作「開心果巧克力熊」。小熊造型配上韓國傳統紗帽「갓」，並手持「Made in Hong Kong」標誌，巧妙融合韓港文化元素，低調流露跨界合作的趣味。蛋糕內層同樣講究，香脆開心果餅底結合濃郁黑朱古力與朱古力脆珠，交織出豐富口感；中層為細膩的開心果醬與輕盈慕斯，外覆柔滑雲呢拿慕斯，堅果香氣與朱古力苦甜平衡，收結清雅而不膩，展現細緻而完整的風味。



精緻鹹點同樣有心思，廚師從現代韓國飲食文化中汲取靈感，透過一系列手指三文治演繹清新層次。高麗菜紅蘿蔔蒸蛋配白玉菇及韭菜醬，口感溫潤；煙燻牛肉配酸黃瓜與韓式辣醬，微辛醒胃；火雞火腿配牛油果及柚子蛋黃醬，清爽輕盈；煙三文魚則配酸豆、醃紅洋蔥與忌廉芝士，呈現簡約細緻的風味平衡。下午茶另有經典英式鬆餅及法式栗子芝士蛋糕，整體豐富滿足！