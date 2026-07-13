ANTEPRIMA 2026秋冬系列｜時間與記憶編織成詩 演繹可穿戴的藝術日常

以針線與編織去凝視時間的流淌，創意總監荻野泉(Izumi Ogino)帶領 ANTEPRIMA，將時裝打造成「可穿戴的藝術品」。在全新發佈的2026秋冬系列中，品牌今次與日本當代藝術家宮永愛子(Aiko Miyanaga)合作，將關於時間流逝、記憶留痕的無形概念，具象化地編織進時尚單品中，展開一場溫柔而堅定、探討「存在與消逝」的流動詩意美學。

捕捉時間的流逝與記憶 ANTEPRIMA持續深化時尚與藝術的對話，創意總監荻野泉(Izumi Ogino)今季受日本當代藝術家宮永愛子的創作世界所啟發，以其具詩意的裝置作品聞名，擅長為無形之物賦予形體，尤其是時間、記憶與變化等主題。她的創作經常使用鹽、萘等會隨時間自然消融或變質的短暫性素材，讓雕塑隨著時間演變、消逝，捕捉轉瞬即逝與記憶的本質。當中那份詩意的感性，與ANTEPRIMA的細緻美學交融，將無形化為形態，讓時間的靜默流逝得以表達。ANTEPRIMA透過本季系列以靜謐的方式體現力量與溫柔的延續，成為承載時間的容器。

本季設計重點 不完美的流動美學 在剪裁與服裝結構上，本季展現「流動與輕盈」的美學，巧妙精準的結構中注入溫暖與流動感，今季的一系列披肩式外套和裙襬，皆採用極具空氣感的自然垂墜剪裁，布料隨風擺盪，如時間在身上無聲地流淌。更推出如空氣般輕盈的薄紗長褲，以及幾近透明的針織半裙，將宮永愛子「將無形化為形態」的藝術手法發揮得淋漓盡致。同時演繹「不完美的美學」，由麻花手工編織而成的寬鬆毛衣，表面帶有細微的磨刷質感，彷彿是歲月拂過所留下的風霜痕跡，刻意在衫腳、袖口留下多餘的冷線索頭，賦予作品一種未完待續的餘韻。緹花針織外衣能反轉穿着，直接將織物背後縱橫交錯的線條裸露出來，突顯「隱藏的粗微之美」，生命中的微小瑕疵與不完美，成就每個人獨一無二的靈魂。

在剛強與溫柔之間，這一季亦拿捏得恰到好處。大衣袖子改以圓潤優雅的曲線修飾，保留女性溫暖而有力量的輪廓。今季亦主打「裙褲疊穿」層次搭配，模糊了性別的剛柔界線，讓整體造型呈現出融為一體、瀟灑俐落的視覺效果。

FW26 WIREBAG 今季呼應「穿上時間與記憶」的主題，ANTEPRIMA從宮永愛子的藝術作品中汲取靈感，打造多款「WIREBAG ART」作品。以經典正方形 STANDARD MINIATURA為藍本的全新款式。袋身上的蝴蝶圖騰，採用 999純銀真空鍍膜薄膜手工鉤織而成。設計師刻意不添加任何保護層，隨着物主的使用、觸摸以及與空氣的接觸，銀色薄膜會隨着時間推移而自然變色。這種隨年月氧化而留下的痕跡，正正帶來感受時間流動的概念。另一款袋身更點綴了透明珠飾，裡面精細地封存着微小的氣泡，象徵「將時間封存」的藝術概念。