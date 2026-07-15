網上爆紅瘦腿操！6個居家動作練出修長腿線

想在家輕鬆練出修長腿線，未必一定要到健身室。近日台灣健身 YouTuber「一米六」的居家瘦腿操在網上引起討論，不少網民都開始跟著一起練習! 這套瘦腿操主打無需器材，所以新手也很容易跟上。雖然瘦腿不能只靠單一動作「局部燃脂」，但透過針對大腿內外側、臀部及核心的徒手訓練，再配合其他規律運動、飲食控制和運動後伸展，仍有助緊實下半身線條，改善腿部鬆弛與水腫感。

瘦腿前必看：

對症下藥才有效脂肪型（捏起來軟軟的）： 需加強全身有氧運動（如慢跑、騎腳踏車）來降低體脂，並配合局部重訓緊實線條。 肌肉型（硬硬的蘿蔔腿）： 應避免過度使用小腿的爆發力訓練。多做拉筋、伸展（如弓箭步拉伸），以及滾筒按摩來放鬆緊繃的肌肉。 水腫型（按壓後凹陷不易恢復）： 減少久坐、少吃重口味食物，並可於睡前進行腿部抬高及輕柔按摩來促進循環。

6 個在家就能做的經典瘦腿動作 ( 每邊做 15 秒 , 做 2 組 ) 瘦腿動作 1. 深蹲芭蕾（ Squat Thigh Squeeze ） 透過深蹲配合夾腿動作，同時訓練臀部、大腿前側以及大腿內側肌群。進行時保持背部挺直，下蹲至舒適角度，再利用雙腿內夾的力量回到站立位置。 訓練效果： 強化下肢肌力

刺激大腿內收肌

提升身體穩定度

瘦腿動作 2. 大腿雨刷（ Leg Wiper ） 左右腿分別進行訓練，透過腿部向內、向外移動的方式，增加大腿內外側肌肉的參與度。動作幅度不需過大，重點在於持續控制肌肉發力。 訓練效果： 改善腿部協調性

強化大腿內側與外側肌群

增加髖關節活動度

瘦腿動作 3. 水中芭蕾（ Leg Ballet ） 模擬芭蕾舞的腿部延伸動作，要求肌肉持續保持張力。此動作能提高下肢控制能力，同時鍛鍊核心穩定性。 訓練效果： 拉長腿部線條感

提升平衡能力

緊實大腿及臀部肌肉

瘦腿動作 4. 大腿開合（ Legs Open & Close ） 雙腿進行開合運動，主要刺激大腿內側。進行時保持核心收緊，避免骨盆晃動。 訓練效果： 集中鍛鍊大腿內側

增加肌耐力

改善腿部鬆弛問題

瘦腿動作 5. 大腿果汁機 (LEG CIRCLES) 此動作源自彼拉提斯（Pilates）核心訓練，能鍛鍊下腹部、大腿內側與髖關節穩定。 動作方式： 平躺於瑜珈墊上，雙手自然放鬆貼地，雙腳伸直向上抬起（若初學者腿後側太緊，膝蓋可微彎）。利用腹部力量，雙腿同時向外畫圓，畫圓時保持骨盆穩定不晃動，可順時針與逆時針交替進行。

鍛鍊部位： 腹直肌、腹橫肌及大腿內側。

瘦腿動作 6. 大腿內側夾枕 / 夾球 (PILLOW SQUEEZE) 這是物理治療與彼拉提斯中常見的基礎矯正動作，能有效激活大腿內側並穩定骨盆。 動作方式： 平躺屈膝，雙腳踩在地面，將一顆一般的枕頭（或瑜珈磚、彈力球）夾在雙膝或大腿中間。用大腿內側的力量將枕頭向內擠壓，保持緊繃約 10 至 20 秒，重複 2 至 3 組。

鍛鍊部位： 內收肌群（大腿內側）、骨盆底肌與臀大肌。

變化版（坐姿）： 也可以採取坐姿（雙腿平行、膝蓋對齊腳踝），邊夾枕頭邊將腳跟提起 5 秒，配合呼吸重複進行。