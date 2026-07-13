泰國爆紅意式雪糕Blendies登陸K11　必試香港限定「拿破崙千層蛋撻」味 開幕優惠免費升級(有片)

在泰國掀起排隊熱潮的意式雪糕（Gelato）品牌 Blendies 正式登陸香港，首店選址尖沙咀 K11 購物藝術館。除了推出全球首發的香港限定「拿破崙千層蛋撻」口味，開幕首兩星期更推出優惠，由7月10日至24日期間，購買 Basic 經典口味 Gelato，即可免費升級即場烘焙的手工甜筒。
香港限定「拿破崙千層蛋撻」全球首發
為慶祝香港首店開幕，Blendies推出全球首發的「拿破崙千層蛋撻」Gelato，以港式蛋撻作為靈感，雪糕加入馬達加斯加雲呢拿籽、鮮忌廉及蛋黃製作，再配上千層酥碎及焦糖醬，還原蛋撻的蛋香、牛油香及酥皮層次，是香港店的限定口味。
必試開心果、夏威夷果仁
除了限定口味，開心果亦是店內人氣之選，選用土耳其開心果製成果醬，再鋪上開心果碎及鮮忌廉，堅果香濃郁。另一款夏威夷果仁則加入低溫慢焙果仁碎，入口同時吃到綿滑雪糕與香脆果仁。
店內同時供應白瓷可可朱古力、乳酪焦糖脆餅、士多啤梨芝士撻配焦糖脆餅、呂宋芒果、意大利提拉米蘇、海鹽焦糖朱古力脆脆、泰式奶茶及焦糖粟米等口味。
藍帶主廚研發 主打綿密Gelato口感
Blendies由曾於藍帶廚藝學院及巴黎杜卡斯廚藝學院進修的主廚參與研發，Gelato採用新鮮水果及不同產地食材製作，不添加防腐劑。品牌透過冷凍技術及配方調整，令雪糕質地較一般Gelato更綿密，入口帶微黏口感。
開幕優惠免費升級現烤甜筒
由7月10日至24日期間，凡購買Basic經典口味Gelato，即可免費升級店內即場烘焙及手工捲製的甜筒。甜筒以即叫即製方式供應，帶有牛油香氣，配搭冰凍Gelato形成冷熱對比，優惠名額有限，送完即止。