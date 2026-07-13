泰國爆紅意式雪糕Blendies登陸K11　必試香港限定「拿破崙千層蛋撻」味 開幕優惠免費升級(有片)

在泰國掀起排隊熱潮的意式雪糕（Gelato）品牌 Blendies 正式登陸香港，首店選址尖沙咀 K11 購物藝術館。除了推出全球首發的香港限定「拿破崙千層蛋撻」口味，開幕首兩星期更推出優惠，由7月10日至24日期間，購買 Basic 經典口味 Gelato，即可免費升級即場烘焙的手工甜筒。

香港限定「拿破崙千層蛋撻」全球首發

為慶祝香港首店開幕，Blendies推出全球首發的「拿破崙千層蛋撻」Gelato，以港式蛋撻作為靈感，雪糕加入馬達加斯加雲呢拿籽、鮮忌廉及蛋黃製作，再配上千層酥碎及焦糖醬，還原蛋撻的蛋香、牛油香及酥皮層次，是香港店的限定口味。

必試開心果、夏威夷果仁

除了限定口味，開心果亦是店內人氣之選，選用土耳其開心果製成果醬，再鋪上開心果碎及鮮忌廉，堅果香濃郁。另一款夏威夷果仁則加入低溫慢焙果仁碎，入口同時吃到綿滑雪糕與香脆果仁。