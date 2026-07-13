暑假北上短途遊｜深圳/廣州親子酒店套票推介 人均$177.5起 玩水上樂園/國家5A級旅遊景區

又到暑假，是時候安排親子旅行一家人一起放鬆！深圳和廣州都是熱門親子遊目的地，今次精選多間高性價比酒店套票，人均低至$177.5起，多間酒店涵蓋水上樂園門票、兒童樂園設施及國家5A級旅遊景區體驗，適合一家大小輕鬆出遊。下文即睇介紹！
深圳隱秀山居酒店住宿套餐HK$890起
想過一個真正充電之旅？一於去深圳隱秀山居酒店，酒店距福田口岸車程約一小時，隱身於龍崗正中高爾夫球會內，被廣闊綠意環抱，氣氛悠閒舒適。酒店由日本設計師細川清與設計師王興田聯手打造，建築融合現代中式美學，相當有特色。酒店坐擁約250萬平方米果嶺景觀及生態湖泊，最受歡迎的是高爾夫景觀客房，視野開揚，環境恬靜。酒店亦配備水療中心及露天花園泳池，滿足度假所需。另外餐飲選擇豐富，包括粵菜、西餐、日本料理及養生火鍋等。而親子設施方面，酒店設有室內兒童樂園，適合家庭同遊！
深圳華僑城洲際大酒店住宿套餐HK$ 1,299 起
暑假親子出遊推介深圳華僑城洲際大酒店！酒店坐落於華僑城核心片區，集文化、藝術與休閒氛圍於一身，地理位置優越，交通方便。酒店設計有特色，以西班牙風情為主題，從建築輪廓到室內細節都有濃厚異國氣息！酒店最大亮點是坐擁逾萬平方米的城央綠洲空間，配合戶外沙灘泳池、完善健身設施及水療中心，可以好好放鬆身心。親子設施同樣豐富，「洲趣水樂園」及「奇趣烏托邦兒童俱樂部」為小朋友打造專屬玩樂天地！
豪華房1間1晚（含2大2小 錦繡中華夜場門票（17:30-21:00）+8月31日前奇趣烏託邦户外暢玩）（9.30前限量免升豪華花園房）
深圳觀瀾湖度假酒店住宿套餐HK$1,030 起
如果暑假想帶小朋友2日一夜親子遊，可以考慮一下「深圳觀瀾湖度假酒店」。酒店位處國家5A級旅遊景區，環抱湖光山色與廣闊綠茵，環境開揚寫意。而且施完善，設有兒童樂園、戶外泳池、健身室及水療中心，適合放鬆身心。另外酒店附近的觀瀾湖生態運動公社有多項親子及休閒活動，包括滑雪館、高爾夫體驗、保齡球及高卡車等，活動非常多元化！酒店設有穿梭巴士往返附近大型商場，安排行程時更彈性！
高級豪華房1間1晚 （含雙人精美早餐+觀瀾運動公社門票+兒童樂園+手工拓印體驗等）HK$ 1,030 起
珠海橫琴凱悦酒店住宿套餐HK$ 710.3 起
珠海橫琴凱悦酒店鄰近港珠澳大橋，屬大型文化娛樂綜合體「創新方」的一部分，附近可謂吃喝玩樂一條龍！酒店設計現代舒適，內有6間各具特色的餐廳及酒吧，餐飲體驗豐富。如果想好好享受假期，更可享用戶外泳池與水療設施，為旅程增添放鬆時刻，充滿度假氣氛！親子旅客亦可善用酒店免費穿梭巴士，直達長隆海洋王國及口岸，絕對是親子遊的理想酒店。
凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐+全日飲品+晚間歡樂時光）+往返長隆及口岸巴士WHL11B）
深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店 住宿套餐HK$ 524 起
東部華僑城黑森林嘉途酒店以童話森林為設計主題，五彩城堡外型小朋友一定鍾意！酒店設計以自然元素為靈感，融入森林與動物意象，配備智能設施，提升住宿舒適度。餐飲方面提供全日餐廳及兒童主題餐廳，選擇多元，滿足不同家庭需要。親子設施為酒店亮點之一，逾900平方米兒童遊樂中心結合遊樂與託管功能，兼具互動與探索元素；戶外泳池亦設多款戲水設施，讓小朋友盡情放電！
雙早套餐 自選房型1晚