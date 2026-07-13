暑假北上短途遊｜深圳/廣州親子酒店套票推介 人均$177.5起 玩水上樂園/國家5A級旅遊景區

又到暑假，是時候安排親子旅行一家人一起放鬆！深圳和廣州都是熱門親子遊目的地，今次精選多間高性價比酒店套票，人均低至$177.5起，多間酒店涵蓋水上樂園門票、兒童樂園設施及國家5A級旅遊景區體驗，適合一家大小輕鬆出遊。下文即睇介紹！

深圳隱秀山居酒店住宿套餐HK$890起

想過一個真正充電之旅？一於去深圳隱秀山居酒店，酒店距福田口岸車程約一小時，隱身於龍崗正中高爾夫球會內，被廣闊綠意環抱，氣氛悠閒舒適。酒店由日本設計師細川清與設計師王興田聯手打造，建築融合現代中式美學，相當有特色。酒店坐擁約250萬平方米果嶺景觀及生態湖泊，最受歡迎的是高爾夫景觀客房，視野開揚，環境恬靜。酒店亦配備水療中心及露天花園泳池，滿足度假所需。另外餐飲選擇豐富，包括粵菜、西餐、日本料理及養生火鍋等。而親子設施方面，酒店設有室內兒童樂園，適合家庭同遊！