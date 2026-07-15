New Balance 204L百搭新色登場 204V魔術貼設計率先登港 購物滿額送雨傘

近年薄底鞋熱潮持續升溫，易襯又帶有復古線條的鞋款，成為不少人日常穿搭的主角。New Balance人氣鞋款204L自推出以來，憑著修長俐落的鞋身輪廓和多元配色，迅速成為鞋櫃中的百搭單品。今個夏天，品牌一方面為204L帶來全新夏日色調，另一方面更以204L為靈感，推出變奏鞋款204V，並率先在香港作亞洲首發。

204L 新色延續復古跑鞋魅力 204L以1970年代纖細復古跑鞋為基礎，加入千禧年代運動風細節，塑造輕巧修身輪廓，修長鞋身亦有助拉長比例，日常配搭短裙、闊褲或牛仔褲都相當容易。今季204L推出亞麻色、灰白色及灰銀色三款新色，色調清爽低調，無論上班還是周末休閒造型都好百搭，延續鞋款一貫的百搭魅力。

204V 注入 Mary Jane 玩味 同場登場的204V為204L變奏版本，揉合近年流行的Mary Jane元素，改以極簡魔術貼Slip-on設計取代傳統鞋帶，穿脫更方便之餘，也為薄底鞋加入一點率性街頭感。鞋款以毛絨麂皮拼接透氣網眼布料，層次鮮明又保留輕盈感；灰綠色、米白色及藍色三款配色則帶來清新夏日氣息，適合為簡約造型增添亮點。