稻香限時$1爽食海皇冬瓜盅 35周年經典積木鎖匙扣「燒味款」登場

連鎖中式酒家稻香集團，迎來成立35周年慶典，除繼續有＄98火鍋任食外，即日起於全港多間分店，推出雙重晚市優惠。市民不但能以震撼價$1，加配消暑靚湯，更有機會入手全城搶購的限定周年紀念品。
晚市驚喜$1歎海皇冬瓜盅
為了回饋食客，稻香由即日起推出晚市超值加配福利。凡於晚上5時至8時30分蒞臨消費，惠顧3款指定頭牌小菜中任何一款，即可現場以$1港元超值價，加配「經典乾貝海皇冬瓜盅(例)」。3款指定頭牌小菜皆為人氣之選，包括皮脆肉嫩、齒頰留香的「果木香燒鵝皇」；啖啖肥美龍蝦肉、鮮味爆脆的「上湯波士頓龍蝦(伊麵底)」；以及鮮甜彈牙、完美呈現原汁原味的「白灼海生蝦(一斤)」。高檔海鮮加上平民價格，成為今夏晚市至抵選擇。
35周年限定「燒味」積木即日開搶
除了美食，稻香35周年限定「DIY積木鎖匙扣」更讓收藏控fans陷入瘋狂。首期「點心款」剛截止便已近乎全線斷貨，主打本土情懷的第二款「燒味」即日起至7月19日接力限量登場。這款鎖匙扣由獨立微型積木組成，共 5期推出。最吸引人是款式互通，fans可隨意發揮創意D.I.Y.混搭。每套還附贈3張特色點心冷知識小卡，精緻度十足。
入手攻略：
1.免費贈送：堂食消費滿$500即免費獲贈1個。
2.超值加購：堂食任何消費另加$35換購。
3.直接收藏：免消費直接單購，每個$88。
市民想知分店供應詳情，可留意各稻香門市海報，數量有限，售/送完即止。
查詢：稻香