稻香限時$1爽食海皇冬瓜盅 35周年經典積木鎖匙扣「燒味款」登場

連鎖中式酒家稻香集團，迎來成立35周年慶典，除繼續有＄98火鍋任食外，即日起於全港多間分店，推出雙重晚市優惠。市民不但能以震撼價$1，加配消暑靚湯，更有機會入手全城搶購的限定周年紀念品。

晚市驚喜 $1 歎海皇冬瓜盅

為了回饋食客，稻香由即日起推出晚市超值加配福利。凡於晚上5時至8時30分蒞臨消費，惠顧3款指定頭牌小菜中任何一款，即可現場以$1港元超值價，加配「經典乾貝海皇冬瓜盅(例)」。3款指定頭牌小菜皆為人氣之選，包括皮脆肉嫩、齒頰留香的「果木香燒鵝皇」；啖啖肥美龍蝦肉、鮮味爆脆的「上湯波士頓龍蝦(伊麵底)」；以及鮮甜彈牙、完美呈現原汁原味的「白灼海生蝦(一斤)」。高檔海鮮加上平民價格，成為今夏晚市至抵選擇。