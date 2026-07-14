澳門氹仔3大必食小吃 記者直擊實試人氣豬扒包/大熱雙皮奶雪糕/招牌花杯子(有片)

來到澳門，當然要吃盡當地美食！不論想追求傳統風味還是想打打卡，以下三間氹仔美食都能滿足你。今次記者現場直擊，精選3間網上熱門的3大必食小吃，包括超過半世紀的邪惡厚蛋豬扒包、掀起熱潮的雙皮奶雪糕，以及紅遍烘焙界的爆漿甜品，即睇詳情！ 圖、文：Rosina

超厚滑蛋豬扒包配炭香瓦煲奶茶 氹仔必吃！大排長龍的「世記咖啡」怎能錯過？這間擁有超過50年歷史的澳門老字號，以即製大大塊豬扒俘虜食客的心。記者親身實試，招牌秘製豬扒包加一份厚蛋，份量十足，現炸豬扒外脆內軟、鎖住肉汁；厚度驚人的厚蛋口感綿密、軟嫩流心，配搭微焦的豬仔包皮簡直一吃停不了，吃完一份已經超飽足。必飲招牌瓦煲奶茶(或咖啡)，入口帶有獨特炭香，口感絲滑、茶味濃郁。 世記咖啡(氹仔外賣店) 地點：澳門氹仔舊城區消防局前地1號

營業時間：星期一至日11:00 – 19:00 (逢周二休息)

網絡爆紅爆漿千層花杯子 吃完鹹食當然要歎歎甜品！人氣烘焙店「Goat Bakers」。招牌「奶酪花杯子」手掌般大，酥脆千層羊角麵包加入自家特調流心芝士奶酪醬，口感外脆內軟，層次分明且香氣撲鼻，特製奶酪內餡微酸不膩口，酸甜平衡恰到好處，而且誠意滿滿，熔岩般爆漿流心相當邪惡！店內蛋香濃郁的日本蘭王葡撻亦值得一試，輕輕一咬，外皮發出「咔嚓」聲，非常酥脆，濃厚蛋漿濃厚呈深橙色，記得不要錯過。 地點：澳門氹仔巴波沙總督街80號地下C

營業時間：每日11:00 – 19:00

打卡必食！ -86°C 咖啡 + 雙皮奶雪糕 位於葡京人的「Cotiz」，憑全澳獨創的雙皮奶雪糕，與極具話題性的-86°C Dirty咖啡人氣爆燈。店員從零下86度超低溫冰箱取出冰凍特製玻璃杯，杯身掛滿冰霜，再倒入特調牛奶與濃烈咖啡後，形成多層次風味，結合濃醇咖啡與極低溫所形成的奶霜，口感綿密絲滑。另外，店內更可品嘗聯乘老字號「義順雙皮奶」的雙皮奶雪糕，冰凍香濃的牛奶雪糕，配上嫩滑的雙皮奶，甜食控一次滿足兩個願望！吃完更可帶走復古感滿滿的玻璃杯留念，打卡度滿分！