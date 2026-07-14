寵物嘔吐原因｜貓咪吐毛球未必正常？ 獸醫提醒出現這些情況應立即求醫

文：Karen Yeung 攝：蘇文傑 鳴謝：VSH香港專科獸醫醫院 寵物偶爾嘔吐，相信不少主人都曾遇過。有些主人以為只是吃得太急，也有人認為貓咪吐毛球很常見，所以先留在家中觀察。不過，獸醫Dr. Bosco Yeung指出，嘔吐本身並非疾病，而是一種症狀。引起嘔吐的原因有很多，背後成因可大可小，關鍵在於主人要懂得觀察，分辨甚麼情況下需要盡快求醫。



頻吐毛球或涉隱疾 勿掉以輕心 提到貓咪嘔吐，很多主人第一時間都會想到吐毛球。由於貓咪平日會透過舔毛清潔身體，長毛貓吞下毛髮的機會較高，因此偶爾吐出毛球並不罕見。如果吐完之後精神正常、食慾不受影響，排便亦沒有異常，一般毋須太過擔心。 不過，獸醫表示，吐毛球是否正常，重點不在於多久吐一次，而是有沒有愈來愈頻密。若每星期都出現嘔吐、隔幾天又再吐，甚至經常作嘔卻吐不出毛球，就不應再簡單當作吐毛處理。 反覆嘔吐除了與吞毛有關，亦可能涉及食物不耐受、寄生蟲感染、腸胃炎、炎症性腸病、胰臟炎、腎病、甲狀腺疾病等問題。若情況持續，建議盡快找出原因。

嘔吐成因廣泛 貓狗各有常見誘因 除了疾病，日常生活中的一些情況亦有機會引起嘔吐。部分寵物轉糧後，腸胃需要時間適應，期間可能出現短暫嘔吐或軟便。尤其新舊糧食成分相差較大，或本身腸胃較敏感的寵物，更容易出現不適。獸醫建議以約一星期或更長時間慢慢轉糧，逐步增加新糧比例。若嘔吐持續超過一至兩天、次數增加，或完全不願進食，便應盡快求醫。 異物阻塞同樣是常見原因。貓咪較常吞食繩索、絲帶、毛線及髮圈等線狀物品；狗隻則較容易誤吞玩具、襪子及塑膠製品。其中線狀異物尤其危險，有機會拉扯腸道，甚至造成嚴重損傷。若發現有繩線從口腔或肛門露出，切勿自行拉扯，以免令情況惡化，應立即帶牠看獸醫。

此外，誤食人類藥物、有毒植物或其他有毒物質，亦可能引致急性嘔吐，需要盡快接受治療。 如何判斷嘔吐是否嚴重？ 面對寵物嘔吐，許多主人都會較留意吐出來的是什麼。不過，獸醫提醒，嘔吐物只能提供線索，未必能直接反映病因。如果吐出的是未完全消化的食物，有機會只是吃得太急，亦有可能屬於食物反流。至於黃色膽汁或白色泡沫，則較常見於空腹或胃部受刺激的情況。 不過，無論吐出的是什麼，都不能單靠外觀判斷問題。如果反覆吐出膽汁，同時出現食慾下降、精神變差或體重減輕等情況，便不應當作普通胃部不適看待。如情況許可，主人可拍下嘔吐物或嘔吐過程，讓獸醫診症時參考。

