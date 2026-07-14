首回合53分到第二回合滿分！ 民生書院3學子「試足100次」 逆轉勇奪美國機械人賽季軍

再有香港學生揚威海外！民生書院3位學生遠赴美國參加2026 ROBOFEST國際機械人比賽，與來自世界各地的選手進行激烈競爭，並於逾20支參賽隊伍中脫穎而出，勇奪高級組Senior Game「Building Bridges」機械人挑戰賽季軍。隊員之一的羅浩鋒同學表示，為了完成比賽任務，隊員經常在周末及午膳時間訓練，甚至歷經上百次嘗試以解決機械人的穩定性問題，為比賽做足準備。

考驗選手即時編程與解難能力 2026 ROBOFEST機械人比賽由美國勞倫斯理工大學主辦，今年主題為「架設橋樑 (Building Bridges)」，模擬機械人在與人類協作的場景中，如何精準及安全地運送材料並完成橋樑搭建任務，考驗學生的即時編程與解難能力。民生書院今年派出何綽謙、羅浩鋒和莫靖弘同學與來自美國、加拿大及墨西哥等20多個國家和地區的頂尖對手一決高下。

首回合僅得 53 分 次回合以滿分逆轉 羅浩鋒同學分享，剛到美國參賽時，留意其他參賽隊伍的作品很精美，曾擔心隊伍未能勝出，「在比賽第一回合時，我們在數字計算方面出錯，結果首回合僅得53分，與100分滿分仍有距離。因此我們把握休息時間，努力調校狀態並找出問題所在。」學生在第二回合以滿分完成賽事，最後更加登上季軍寶座。

每周近 20 小時訓練 嘗試百次解難 談起最難忘、最難解決的困難，他們不約而同認為是「夾物」任務。比賽設有「即時任務」(End Mission)，要求同學即場修改代碼已完成指定工作，包括指示機械人將小球或木棍運送至指定目的地。為了精益求精，學生賽前投入大量時間提升機械人表現，甚至抽空在午飯時間和周末回校研究，賽前每周投入近20小時訓練時間。何綽謙同學表示：「我們希望機械人穩固地夾起木棍和小球，賽前嘗試了接近100次不同的方法。幸好最後成功解決困難。」

靠滿足感堅持 踏入人工智能時代，AI成為許多人不可或缺的存在，但3位同學有不同看法。負責編程的莫靖弘同學認為，人工智能未必熟悉比賽任務和限制，平時遇到問題，他們會向教練請教。被問及對機械人的熱愛原因，本身是LEGO迷的羅浩鋒認為，「砌LEGO與機械人有相似之處，兩者都要由零開始慢慢砌，當作品完成時，我會有好強的滿足感，所以想繼續堅持下去。」莫靖弘同學則認為，他們從小學開始，每個周末回校受訓，習慣成自然，機械人已經成為生活一部分。