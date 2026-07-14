aespa快閃店登陸大圍圍方 限定4日免費入場+禮品 搶獨家只屬香港小卡與周邊

現場融合aespa標誌性的型格塗鴉元素與多個創意裝置，成員Karina、Giselle、Winter及Ningning的個人與團體視覺巨幅圖，是MY必到的高質感打卡位。場內更特別增設listening zone音樂專區，現場循環播放專輯曲目，讓MY戴上耳機，沉浸於音浪中。

這個7月，全港「MY」(aespa粉絲暱稱)的目光將聚焦大圍！韓國頂流女團 aespa官方主題快閃店《[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG》，將於7月16至19日，一連4天限時登陸大圍「The Wai圍方」，免費開放給公眾入場。活動延續4位女孩正規二輯主打曲《LEMONADE》強烈鮮明的視覺風格，商場中庭將打造成充滿超現實感的acid lemon世界。

MY 們必搶太陽眼鏡 金屬鑰匙扣

快閃店周邊商品更是本次活動的重頭戲，現場除售買以《LEMONADE》及《WDA》為主題的官方人氣trading card、照片卡套裝，還有棒球帽、衛衣及手袋等融入日常的時尚單品。最令香港MY瘋狂，就是只屬香港站的限定太陽眼鏡、金屬鑰匙扣，是aespa獨家為香港fans而設。

活動主辦ECHO HK，入場即送精美入場禮品，現場亦設有滿額抽獎等驚喜活動。由於所有官方周邊及限量小卡數量有限、售完即止，想在今個夏日留下清爽回憶的粉絲，記得調好鬧鐘準時朝聖。