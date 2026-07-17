理大J.C.DISI攜手王錦輝中小學推「邵氏STEAMS善創計劃」 引領小學生關注微塑膠污染與珊瑚保育 設計長者照護食

理大J.C.DISI攜手王錦輝中小學推「邵氏STEAMS善創計劃」 引領小學生關注海洋保育與長者照護食

當大學科研走進小學校園，STEAM教育便不再局限於課本知識。由香港理工大學賽馬會社會創新設計院（J.C.DISI）主辦、邵氏基金會資助的「邵氏STEAMS善創計劃」，把創新設計思維及體驗式學習帶入校園，並在傳統STEAM教育基礎上加入「社會」（Social）元素。今個學年，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小五、小六年級師生與理大教授團隊合作，圍繞海洋保育及健康老齡化兩大議題開展專題研習，讓學生從真實社會問題出發，實踐知識服務社會的價值。 從實驗室走進海洋 培養小六學生守護海洋意識

J.C.DISI邀請理大食品科學及營養學系副教授兼理大-華大全球海洋資源基因組與合成生物學聯合研究中心副主任方家熙教授，帶領王錦輝中小學小六學生圍繞海洋生態展開兩個並行專題，包括微塑膠污染和珊瑚保育，透過科學探究、實地考察及創意設計，深化學生對本地及全球海洋環境問題的認識。

王錦輝中小學資訊科技主任及STEAM教育科主任陸建忠老師表示，今次合作為師生帶來更廣闊的學習視野。以往學生進行專題研習時，多圍繞校園及社區生活議題，但今次課題將關懷對象由身邊的人和事，延伸至海洋生物及全球環境問題。 把科研變成看得見、摸得到的學習經歷

在小學教育層面，方教授認為關鍵在於「用孩子能摸到、看到、玩到的東西，去承載真實的科學數據」，以微塑膠為例，不會直接拋出「粒徑小於5毫米」般生硬定義，而是利用學生熟悉的日常用品作為切入點，再結合科學觀察工具，將抽象知識具體化。例如用顯微鏡觀察真實水樣中的微塑膠纖維；利用3D列印的放大珊瑚模型，結合可拆解的拼圖結構，讓學生在組裝過程中，直觀理解珊瑚骨骼的立體架構與棲息空間。 此外，方教授亦引導學生記錄自己一天使用多少即棄塑膠，例如飲管、零食包裝、膠水樽，再透過簡單的模擬實驗，展示這些塑膠如何經由水流進入河道，最終抵達海洋，影響珊瑚與魚類。甚至延伸到社區行動，例如校園「無塑午餐日」或社區淨灘與塑膠分類記錄，將課堂所學轉化為具體的公民實踐。

理大 J.C.DISI 團隊支援 多元化體驗拓闊學生視野 為協助學生掌握較艱深的科學概念，J.C.DISI團隊早於專題開展前已與學校進行約四星期的準備工作，提供專業意見及教學支援。陸老師指出，微塑膠議題涉及不少科學元素及理論基礎，對小學生而言並不容易理解，因此J.C.DISI團隊的資源與專業支援尤其重要。 計劃期間，學生參與多元化學習活動，包括珊瑚與海豚主題講座、微塑膠樣本工作坊、海下灣海岸公園珊瑚考察、理大校園參觀體驗等，了解如何利用先進科技例如3D掃描和3D打印進行海洋生態修復，由理大工業中心提供技術支援。學生亦參與理大的「混合沉浸式虛擬環境」（HiVE）互動體驗，透過模擬海底世界，直觀了解珊瑚保育的重要性。當中最令學生印象深刻的，莫過於方教授團隊帶來由香港海洋公園保育基金借出的中華白海豚骨骼標本在校園作展示，讓學生近距離觀察學習。

從源頭出發 構思創新解決方案 完成學習與考察後，學生分組進行探究、構思製作，將學習到的知識轉化為行動方案。陸老師表示，與以往較即興地提出建議不同，學生今次能夠有系統地從污染源頭思考解決方法。例如有學生設計稱為「阿華田」粉末聚合原理的收集裝置，希望把海中的微塑膠集中後回收處理。亦有小組從家庭生活切入，透過戲劇形式，提出在洗衣機的排水系統加裝過濾裝置，減少微塑膠進入海洋。

從課堂走進社區 小五學生以照護食設計關愛長者 香港人口持續老化，如何讓長者食得安全、有尊嚴，成為愈來愈受關注的議題。在J.C.DISI團隊協助下，王錦輝中小學小五學生今年專題研習以「照護食與健康老齡化」為主題，身兼數學科及STEAM教育的張鎧潼老師表示，學校多年來積極推動PBL教育（Project-Based Learning），希望學生不只為考試而學習，更能將知識融會貫通，應用於現實生活。這次議題與每個家庭息息相關，特別有意義，「三、四十年後，我們身邊的家人，甚至我們自己，都將會成為銀髮族的一份子。當學生明白自己今天所做的事情，未來有可能幫助家人、幫助社會時，他們便會建立更深的連結和責任感。」

用簡單工具實踐科學標準 J.C.DISI邀請理大語言科學及技術學系副教授兼智齡研究院副院長鄺伊蘭教授，為師生傳授吞嚥障礙及照護食設計知識，透過體驗式學習讓抽象概念變得具體。「有些資料性的內容較沉悶，小朋友未必容易掌握，但當他們親身感受到，往往學得最快、明白得最快。」她特意設計其中一項體驗任務，要求學生在不使用牙齒咀嚼下吞梳打餅，模擬失去牙齒的長者進食時所面對的困難。

在鄺教授指導下，學生認識了國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），利用凝固粉將食物調整成不同等級的質地，包括糊狀、細碎及濕軟，以及軟質及一口量等，並學習利用簡單工具進行測試。鄺教授解釋，「很多人以為一定要專業儀器，其實除了針筒外，叉和匙羹都可以做到基本測試。」IDDSI的重要理念正是利用最簡單、最容易取得的工具，進行科學而客觀的評估。 大學團隊引入設計思考 培養解難能力

張老師認為STEAMS教學方式能夠協助學生把不同學科的知識串連起來，同時回應真實社會議題，例如數學課堂學習量度，在設計照護食時同樣需要運用量杯等工具，量度食物分量和質地。她表示不少學生起初對接觸照護食材料有所抗拒，但當他們真正動手製作時，反而產生很大的滿足感，而且樂在其中。 與傳統課堂相比，PBL更重視探究、溝通及表達能力。張老師坦言這也是老師面對的一項挑戰。在J.C.DISI團隊支援下，令師生有機會接觸系統化的設計思維方法，突破傳統學科框架，「數學很多時候講求對與錯，但在PBL裡面，我認為老師需要放開這個概念，當學生遇到挫敗時，我們要引導他們回到問題本身，不是執着於哪裡做錯，而是思考最終達成的目的。例如照護食設計的核心是幫助長者更容易、安全地進食。」

創意方案超越飲食層面 延伸至照顧者需要 在專題過程中，學生展現出的創意思維亦令鄺教授印象深刻。她指出目前市場上不少照護食產品著重改善食物形狀及顏色，提升吸引力，而學生已經進一步思考到營養的重要性，「他們不單止關注食物好不好看，而是想到長者是否需要更多蛋白質、纖維等營養元素，這是十分難得的」。

更令人驚喜的是，學生的作品展現出超越照護食設計的本身，他們意識到預防和復康同樣重要。有小組提出設計按摩頸箍，協助改善吞嚥能力，亦有學生將焦點放在長者的心理健康上。不少吞嚥困難長者因不便外出與家人朋友聚餐，容易長時間留在家中，感到孤單和失落。因此學生設計了一個網上互動遊戲平台，讓長者能夠透過個人帳戶與其他長者互動。參加者每天完成喝水等健康任務後可以累積積分，並參與排行榜競賽，藉此增加參與感和生活動力。

張老師讚揚學生已經跳出單一角度思考，「他們不只是針對長者，而是在製作過程中了解到照顧者的困難，這些想法都十分有創意。」其中一組學生更構思建立簡易網上平台，方便照顧者訂購合適的照護食。 大學科研走進小學校園 培養整合能力與社會關懷

作為大學研究人員，鄺教授認為將大學資源帶入小學課堂，對培養學生的邏輯思維及解難能力大有幫助。「大學做研究時可以很高深，但如果讓學生早一點接觸這些知識和思考方法，對他們的成長十分有益。」她尤其支持專題學習對學生整合能力的培養，「現在的小朋友很容易透過AI或網絡找到大量資料，但怎樣將這些零碎而豐富的資訊整理、串連和轉化成自己的方案，我認為這個專題正正能夠訓練他們這方面的能力。」 另外，方教授認為加入「社會」（Social）元素的 STEAMS 模式，能讓學生明白科學並非孤立，而是與社會責任、環境保育緊密相連。不過他亦指出STEAMS教育最大的挑戰在於師資與課程設計，「如何在有限課時內保持科學深度，又能引導學生思考社會層面的責任。這仍需要學界及社會持續投放更多資源」。