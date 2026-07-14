迪士尼全新奇妙跑步嘉年華登場 設多種賽制+主題 7.29起接受報名

迪士尼粉絲和跑手們盡情尖叫吧！香港迪士尼全新年度盛事「10K Weekend」將會升級為「奇妙跑步嘉年華－AIA Vitality 健康程式全力支持」，並推出多種賽制，讓不同年齡層和跑步經驗的人士投入運動的樂趣和迪士尼的歡樂氣氛中。賽事將於7月29日至9月27日期間接受公眾報名，即看下文！

全新 「彼思 5 公里跑」 嘉年華將於11月28至29日舉行，並以多個迪士尼人物為主題，涵蓋優獸大都會、Duffy與好友和魔雪奇緣等。人氣賽事「優獸大都會10公里跑」和全新登場的「彼思5公里跑」，均設有歡樂組和比賽組，途中朱迪阿力和胡迪翠絲等角色將會現身，為跑手們吶喊打氣，16歲或以上跑手不妨報名參與，締造難忘回憶。

設有親子賽事 想與小朋友一起感受跑步的樂趣？嘉年華同時推出「Duffy 與好友3公里跑」和「魔雪奇緣3公里跑」，歡迎3歲或以上人士參加，在Duffy與好友和愛莎女王同樣現身，為參賽者們加油打氣，最適合一家大小參賽。賽事更加設有免費玩樂區，讓小朋友們拉筋放電！

送 嘉年華限定手腕帶配飾 每位參賽跑手將會獲發選手包，當中包括賽事主題T恤及嘉年華限定的手腕帶配飾。賽事同時設有「迪士尼跑手造型獎」，選手們不妨以最搶眼造型出戰，爭奪官方服飾及Skechers送出的豐富獎品。

奇妙跑步嘉年華詳情