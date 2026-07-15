ZICO演唱會香港站2026｜時隔8年再度回歸 9.26亞博開唱搶票攻略+VIP門票獲贈手寫明信片

ZICO繼2018年《King Of the Zungle》巡演後，時隔8年再度來港舉辦個人演唱會；更是繼今年2月在日本東京引爆話題的《2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE》後，延續該系列並專門為香港樂迷量身打造的限定專場。超過8年的等待，讓ZICO今次演出充滿重逢的感動。而在這段長達8年的時光裡，他在音樂路上的成長，樂迷有目共睹，他已成為在全球各大音樂榜單上，掀起現象級的大勢製作人。

韓國前男團Block B的靈魂隊長ZICO(禹智皓)，不但是一位偶像，更是一位天才音樂製作人，他正式宣布將於今個初秋重臨香港舞台，於9月26日(星期六)晚上7時，在亞洲國際博覽館7號展館舉辦個人演唱會《2026 ZICO LIVE : HONG KONG HIGHWAY》。

Jennie 神曲《 SPOT! 》製作人

ZICO在短片影音平台上，引發全球模仿挑戰、播放量破億的洗腦神曲《Any Song》；到充滿街頭態度與節奏感的《New thing》、散發怪誕美學的《Artist》；再到近期攜手BLACKPINK Jennie合作的現象級冠軍單曲《SPOT!》，他每次出手都在定義K-Pop與K-Hip Hop的潮流美學。

作為音樂界舉足輕重的跨界常客，ZICO最讓人著迷的，莫過於他強烈且無可取代的舞台感染力。無論是hardcore hip hop、感性R&B，還是充滿流行趣味的groove，他都能在舞台上巧妙融合，用鬆弛卻充滿爆發力的現場演出帶動全場。據悉，這次香港專場，他將帶來多首神級代表作，以及最新未曝光曲目，誓將亞博變成大型舞池。