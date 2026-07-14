書展2026｜第36屆書展7.15開鑼 一文睇展商優惠+免費入場攻略(有片)

第36屆香港書展於2026年7月15日至21日，灣仔香港會議展覽中心舉行！今年以「文創傳承．旅悅人生」為主題，一共超過770間展商參展，超過600多場文化活動及講座。同場更舉辦「香港運動消閒博覽」與「零食世界」，「文創空間」亦再度回歸，香港賽馬會於會場內設有主題展區，透過「寓學於樂」的互動體驗與體能挑戰，啟發大眾建立健康生活。即睇書展優惠及門票詳情！

世界文藝廊+八大講座匯聚中外名家 今年焦點展區「世界文藝廊」以「揭開文學心度遊」為主題，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿四大體驗區。場內設有多組互動裝置，按參觀者喜好推薦書籍及深度遊路線；並聯同各國駐港總領事館展出逾200本書籍。 今年書展繼續推出深受大眾歡迎的八大講座系列，涵蓋「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」等。大會邀請到多位重量級演講嘉賓，包括獲選為2025年《亞洲週刊》全球華人十大小說的著名作家劉震雲、恒隆地產榮譽董事長陳啟宗、立法會前主席曾鈺成，以及曾獲多個英國代表性詩詞獎項的英國當代詩人兼小說家Luke Kennard等，陣容相當鼎盛。

此外，今年書展特別邀請多位重量級航天專家親臨現場，包括香港理工大學的吳波教授、香港科技大學的高揚教授與蘇慧教授，以及香港太空館館長蘇柱榮博士。將以專業視野向公眾深入淺出地介紹國家航天任務的發展歷程與輝煌成果，引領讀者探索星際奧秘。 第36屆香港書展 日期：2026年7月15日至7月21日 時間：7月15日至20日10:00 – 22:00；7月21日09:00 – 17:00 (閉館前45分鐘截止進場) 證監會防騙吉祥物「水魚」進駐 今年書展還迎來證監會防騙吉祥物「水魚」將首度進駐，打造一座玩味十足的沉浸式防騙主題展位。現場特設多個主題互動區和打卡位，包括含淚的「水魚」許願池、防騙主播台、懷舊報紙檔、詐騙故事區以及防騙電子遊戲等，將實用的防騙知識轉化為趣味娛樂。

此外，在7月18及19日的週末期間，邀請Man Sir、Charlotte Lui及Johnee Lau三位超人氣插畫家親臨現場舉行簽名會，並大派限量紀念品。

書展優惠｜三聯書多重消費優惠 在攤位消費即可獲贈隨機款式明信片一張；單筆交易折實滿$150即送筆記簿，滿$500送精美馬克杯；若滿$280，更可獲贈價值高達$398的指定圖書一本，包括《做自己的主角》、《第三類型電影》及《香港年曆遊蹤》等。 書展優惠｜樂思教育中小學教材優惠 樂思教育推出中小學教材限定會員價，全場低至每本$25起，其中小學套裝低至65折、指定補充練習半價；消費$600更可獲贈$100網店現金券，滿$900送迷你相機等。 書展優惠｜香港教育圖書多買多折

香港教育圖書同樣推出多買多折優惠，於小學練習專區購買5本或以上可享8折，初、高中練習專區亦提供3本或以上8折等優惠，方便家長一站式為子女備戰新學期。

運動消閒博覽升級 同場舉行的「香港運動消閒博覽」中，香港遊樂場協會今年將於現場設置融合障礙競技運動與體能挑戰元素的「好動體能之塔」，考驗參觀人士的肌力、敏捷度、柔軟度及協調能力，歡迎市民前來挑戰自我。 至於零食愛好者必到的「零食世界」展區，今年雲集了來自全球近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食。由經典風味到創新產品一應俱全，讓入場人士盡情享受環球美味。 運動消閒博覽及零食世界 7月15至16日：10:00 – 21:00 7月17至18日：10:00 – 22:00

7月19至20日：10:00 – 21:00 7月21日：09:00 – 17:00

香港書展2026門票一覽 今年主辦方繼續實行「一票三展」安排，市民只需購買一張門票，即可同時暢遊書展、香港運動消閒博覽及零食世界。小童及成人票價分別為$10及$30，同時增設$88超級書迷證，可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場(須攜帶個人彩色照片申請)。 一般成人門票：$30

超級書迷證：$88 (6月23日至7月21日期間可申請)

兒童門票：$10 (小學生或身高1.22米以下兒童適用)

訪港旅客：$20 (須出示有效旅遊證件)

殘疾人士：$10

上午進場票︰$10，只限於會場入口收費站即時付費入場