炎夏不脫妝！夏日清爽持久美妝新品推介

炎炎夏日，不少人都希望化個清爽持久的妝容，但高溫、潮濕和猛烈陽光往往令底妝容易脫落、泛油，甚至出現暗沉問題。因此，選擇質地輕盈、控油持妝及具護膚功效的化妝新品尤其重要。今個夏季，各大美妝品牌紛紛推出兼顧妝效與護膚功能的新品，從透薄底妝、自然氣色彩妝，到防曬及定妝產品，助你輕鬆打造持久無瑕妝感，在炎夏中依然保持亮麗自信。

雪花秀 | LEJE限量版精華氣墊

編輯推介 : 雪花秀 | LEJE 限量版精華氣墊 升級專利技術Slim Fit Cover，只需 少量一拍即可均勻修飾肌膚，高效遮瑕，全日持久舒適而不易變灰。即使反 覆回拍補妝，也絕無厚粉感覺。一抹遮 紅印、毛孔、色斑，同時改善暗黃及撫 平細紋。近距離細看亦毫無破綻，完美 締造半霧面啞緻妝效。

PAUL & JOE | 糖瓷防曬絲潤精華氣墊粉底 SPF50＋/ PA＋＋＋＋

PAUL & JOE | 糖瓷防曬絲潤精華氣墊粉底 SPF50 ＋ / PA ＋＋＋＋ 結合保濕、修飾與高防曬三大功效，輕鬆打造如白瓷般柔滑無瑕的原生光澤肌。獨特 UV secret d’or gel 配方提供 SPF50+ PA++++ 防曬與藍光防護，質地輕盈透薄、不反白，清爽服貼。

Dior | 玻璃鏡光誘惑唇膏

Dior | 玻璃鏡光誘惑唇膏

全新的玻璃鏡光誘惑唇膏閃耀登場，盡顯出眾魅力。它傾倒眾生的魅力使蝴蝶結、橢圓紋章等Dior高訂元素更添光采。橢圓紋章更搖身一變成為滿載驚喜的寶盒，將全新的唇彩棒如同糖果與甜點般展示陳列。玻璃鏡光妝效如啫喱般融化，鮮明的色澤如杯子蛋糕上的糖霜般閃耀甜美光采。

Laura Mercier | 沁綠柔焦保濕蜜粉

Laura Mercier | 沁綠柔焦保濕蜜粉 配方糅合高效鎖水之 透明質酸 (Hyaluronic Acid)，產品經臨床證明能為肌膚提供全日長效保濕**，達至長效鎮靜及舒緩效果，並有效強化肌膚屏障，實現16小時極致舒適的持久定妝體驗，維持穩定的肌膚狀態及底妝。無論素顏使用或疊加於底妝之上，均有卓越的親膚感，無縫融入各種膚色與底妝色調，呈現如第二層肌膚般的柔焦清透妝效。

Hourglass | Phantom Blur Balm

Hourglass | Phantom Blur Balm Phantom Blur Balm 是 Phantom 系列的演進，延續其創新唇妝質感的開創傳統。配方蘊含透明質酸及護膚級滋潤成分，巧妙融合護唇的豐盈保濕與霧面唇膏的柔霧顯色，輕鬆締造如其外觀般從容優雅的自然妝感。一抹打造飽滿柔霧唇，告別乾紋與厚重感。精選 5 款命定色調，完美襯托原生唇色，輕鬆駕馭原生感的 MLBB (my lips but better) 妝效，無論白天的清新感或夜晚的微醺感，都能讓你雙唇隨時隨地綻放璀璨光芒。

M·A·C | Lustreglass 水漾鏡面持色唇釉

M·A·C | Lustreglass 水漾鏡面持色唇釉 採用極致輕盈的水感質地，完美捕捉每一道光影折射，一抹打造澎潤豐盈的 3D 琉璃妝效。極致剔透的果凍色澤綻放琉璃般的透亮光感，同時帶來長達 12 小時的長效持色效果。輕透配方特別注入覆盆籽油及角鯊烷等深層滋潤成分，能強效修護唇部屏障，帶來即時的舒適感與全天候的滋養保濕。

Bobbi Brown | 升級維他命營養底霜

Bobbi Brown | 升級維他命營養底霜 全新升級維他命營養底霜配方加入品牌全新研發的 5X 濃縮超級維他命複合物，全面提升修護及保濕效能。 結合維他命 B3、B5、C 及 E，進一步提升修護、抗氧化及勻亮膚色功效，同時強化肌膚屏障。配方更蘊含高效透明質酸及甘油，臨床證實可即時提升肌膚保濕度達 122%，帶來 2 倍水潤保濕效果。除了改善卡粉、浮粉、不貼妝及暗啞等常見底妝問題，其絲滑細膩質地更可令任何粉底更貼服順滑，並提供長達 24 小時持妝效果。

Dior | 恆久貼肌定妝蜜

Dior | 恆久貼肌定妝蜜 粉備有4款全效色調，質感細膩澄透，能自然昇華並修正 各種肌膚。這色調的和諧共鳴，以及對原生膚色的極致駕馭，皆源自Peter Philips 與 Dior 彩妝創作室的專業造詣。 當中「Crystal Pink」色調糅合了極致細緻的微細閃粉，締造內斂微光而非顯眼 的閃爍效果，為白晳膚色增添非凡神采—讓肌膚宛如由內而外捕捉並散射光線，煥發原生光澤。

Chanel Beauty | 雙色途亮澤胭脂唇霜

Chanel Beauty | 雙色途亮澤胭脂唇霜 質地絲滑的兩用胭脂光影霜，以率性的光澤，修飾並點亮膚色和雙唇。DUO DE BAUMES可供你隨喜好使用，無論單獨使用或層次疊塗，由日出到日落，或由黃昏到破曉，映照每一種光芒變化。

ESTÉE LAUDER | 零重柔肌持久氣墊粉底

ESTÉE LAUDER | 零重柔肌持久氣墊粉底 即使在香港炎熱潮濕的環境下，依然能全天候抗汗防水、持妝不轉移。高達 80% 的護膚成分以及獨家 Hydro-Veil 雙效養膚因子，更讓養膚效能極致提升。透過菸鹼醯胺及積雪草葉萃取在上妝同時持續注入水分並強化肌膚防禦屏障，徹底解決因乾燥或油脂分泌而導致的底妝暗沉問題，從根源達到24小時長效抗氧化，實現真正「隨肌融膚，越夜越美」的持久妝效。

Anastasia | Kiss Theory潤色護唇膏

Anastasia | Kiss Theory 潤色護唇膏 集唇膏、唇彩與潤唇膏三重角色於一身，把潤唇般舒適、強烈顯色與晶亮光澤融為一體。現代唇部混合配方，輕盈柔韌貼服，絕不厚重、黏膩或滑溜，僅需輕輕一掃即可同時為雙唇注入水潤感與濃郁立體色彩，無需對鏡亦能輕鬆上妝。全系列共有14款引人矚目的色調，質地如絲絨般融入雙唇，打造出鏡光唇膏的妝效：濃郁顯色，呈現玻璃般光澤。

GIVENCHY | 高訂緞光唇膏

GIVENCHY | 高訂緞光唇膏 全新唇膏以高訂時裝破格系列為靈感，多面立體方管設計，外殼鑲嵌立體 4G 標誌並創新採用上下分蓋的磁吸設計 ，將女性剛柔並濟的優雅與張力完美展現 。高訂絲緞妝效，12H 濃郁鎖色鎖光；48H 密集保濕撫紋，澎潤奢護。

SUQQU | 晶采韻妍唇彩液

S UQQU | 晶采韻妍唇彩液 能柔和遮蓋縱向唇紋，並以薄膜般的貼合力完美服貼雙唇，不易沾杯或脫色，實現長效持妝。其霧面效果同時蘊含細緻光澤，讓唇妝既時尚又自然，適合都市女性在不同場合展現自信與優雅。

SUQQU | 晶采韻妍胭脂

S UQQU | 晶采韻妍胭脂 以柔和暈染的色彩塑造自然立體感，令整個妝容在光影交錯中展現細膩美感，令用家展現柔韌而優雅的成熟自信之美。

shuuemura | hard10 武士刀眉筆

shuuemura | hard10 武士刀眉筆 專為亞洲肌膚量身打造， 「hard10 武士刀眉筆」推出 13 款色選，完美涵蓋與生俱來般襯托膚色的自然色調，以及彰顯獨特個性的摩登大膽色彩。

TIRTIR | 柔滑隨心唇頰兩用棒

TIRTIR | 柔滑隨心唇頰兩用棒 一支完成臉頰、眼部及唇部彩妝，塑造自然統一色調

75%養膚成分天然保濕，一抹化開，呈現輕薄不黏膩的妝感

Huda Beauty | Liquid Matte Mousse 液體啞光慕絲唇泥