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生活
出版：2026-Jul-14 21:00
更新：2026-Jul-14 21:00

留港消費｜恒生信用卡撐暑假留港發掘美食 聯乘全港逾400間人氣餐飲店推「1 蚊加碟餸」

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留港消費｜恒生信用卡撐暑假留港發掘美食 聯乘全港逾400間人氣餐飲店推「1 蚊加碟餸」

留港消費｜恒生信用卡撐暑假留港發掘美食 聯乘全港逾400間人氣餐飲店推「1 蚊加碟餸」

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今時今日拎住1蚊仲做到啲乜？原來1蚊仲可以加碟餸！恒生銀行信用卡今個暑假特別推出「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣優惠，聯乘超過400間人氣餐飲品牌，鼓勵全港市民暑假留港消費，發掘香港美食。憑指定恒生信用卡於參與活動的餐飲商戶簽賬滿指定金額，即可以港幣1元換取抽獎卡一張，100%必中獎，實行1蚊食盡全港18區！

恒生銀行信用卡今個暑假特別推出「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣優惠，第一階段由即日起2026年8月16日期間舉行。

恒生銀行信用卡今個暑假特別推出「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣優惠，第一階段由即日起2026年8月16日期間舉行。

簽賬滿指定金額即可$1換領抽獎卡 100%必中獎

1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣分為兩個階段。第一階段由即日起2026816日，憑指定恒生信用卡於超過400間參與活動的餐飲商戶簽賬滿指定金額，即可以港幣1元換取抽獎卡「恒嚐滋味抽獎卡」一張，各間參與商戶自設3款「恒嚐滋味」食品或飲品，抽獎卡保證100%中獎，真的有機會1蚊抽到一隻雞！

小正大福 香港港麗酒店 - 餅店 Infiniti C Grind & Brew L’antico Gelato

是次活動參與餐廳遍佈全港18區，涵蓋咖啡茶飲、甜品雪糕、酒店餐飲及餅房等，包括但不限於：

  • One O One

  • L'antico Gelato

  • Infiniti C

  • THE CAPTAINS

  • LUBUDS

  • 香港港麗酒店餅店

  • DROOL FROYO

  • 小正大福

  • Grind & Brew

  • DIGREEN

>參與商戶完整名單<

至於第二階段加推餐飲禮遇將由20268月中至12月期間舉行，憑指定恒生信用卡於精選餐廳簽賬滿指定金額，即用$1 +FUN Dollar換取一款招牌食品或飲品。

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