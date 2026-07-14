留港消費｜恒生信用卡撐暑假留港發掘美食 聯乘全港逾400間人氣餐飲店推「1 蚊加碟餸」

今時今日拎住1蚊仲做到啲乜？原來1蚊仲可以加碟餸！恒生銀行信用卡今個暑假特別推出「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣優惠，聯乘超過400間人氣餐飲品牌，鼓勵全港市民暑假留港消費，發掘香港美食。憑指定恒生信用卡於參與活動的餐飲商戶簽賬滿指定金額，即可以港幣1元換取抽獎卡一張，100%必中獎，實行1蚊食盡全港18區！

恒生銀行信用卡今個暑假特別推出「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣優惠，第一階段由即日起2026年8月16日期間舉行。

簽賬滿指定金額即可 $1 換領抽獎卡 100% 必中獎 「1 蚊加碟餸 日日+FUN」夏日餐飲推廣分為兩個階段。第一階段由即日起2026年8月16日，憑指定恒生信用卡於超過400間參與活動的餐飲商戶簽賬滿指定金額，即可以港幣1元換取抽獎卡「恒嚐滋味抽獎卡」一張，各間參與商戶自設3款「恒嚐滋味」食品或飲品，抽獎卡保證100%中獎，真的有機會1蚊抽到一隻雞！