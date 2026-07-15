走出課室跨越高牆 成長有點野第二期青年歷奇營 現正免費宿營體驗/挑戰高空繩網/野外定向

為培育本港青年人的抗逆力及正向思維，由民政及青年事務局及青年發展委員會撥款資助、香港遊樂場協會體育服務部主辦的青年歷奇訓練活動資助計劃《成長有點野Grow Through Adventure(GTA)》，第二期正式展開入營召集！計劃將由今年9月至明年8月舉行，現正接受申請，活動專為12至39歲的在學及在職青少年，提供費用全免系統性專業歷奇體驗。

動態反思走出生活舒適圈

《成長有點野》計劃拒絕流於形式的常規訓練，全程引進英國學者Dr. Roger Greenaway的「動態反思理論」與經驗學習法。在專業導師帶領下，學員將配合獨特引導工具Missing Person完成各項任務。學員不單要在高空挑戰中克服恐懼，更要在活動尾聲與隊員、教練進行深度反思檢討，將營中所學的溝通解難方法與抗逆品格，真正實踐並帶回日常課室或職場中。