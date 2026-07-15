走出課室跨越高牆 成長有點野第二期青年歷奇營 現正免費宿營體驗/挑戰高空繩網/野外定向

為培育本港青年人的抗逆力及正向思維，由民政及青年事務局及青年發展委員會撥款資助、香港遊樂場協會體育服務部主辦的青年歷奇訓練活動資助計劃《成長有點野Grow Through Adventure(GTA)》，第二期正式展開入營召集！計劃將由今年9月至明年8月舉行，現正接受申請，活動專為12至39歲的在學及在職青少年，提供費用全免系統性專業歷奇體驗。
動態反思走出生活舒適圈
《成長有點野》計劃拒絕流於形式的常規訓練，全程引進英國學者Dr. Roger Greenaway的「動態反思理論」與經驗學習法。在專業導師帶領下，學員將配合獨特引導工具Missing Person完成各項任務。學員不單要在高空挑戰中克服恐懼，更要在活動尾聲與隊員、教練進行深度反思檢討，將營中所學的溝通解難方法與抗逆品格，真正實踐並帶回日常課室或職場中。
《成長有點野》三大歷奇營包含高空與野外多重挑戰
團體可因應需要，自由選擇以下3種精心設計的訓練營形式：
A/ 3日2夜宿營(28人或以上)：於賽馬會銀礦灣營及東涌營進行，包含低結構團隊訓練、高結構繩網、定向挑戰及原野烹飪。
B/ 2日1夜宿營(28人)：主打夜行活動、羅馬炮架以及考驗信任的「高牆挑戰」。
C/ 單日日營(50人或以上)：於「樂歷天地」進行，體驗外牆緣繩下降與高空挑戰。
《成長有點野》報名詳情與參加資格：
對象：12至39歲青少年(涵蓋中一或以上學生、在職青年)。
備註：成功報名後將設「營前簡介會」講解行程。參加者須下載HKYouth+青年手機應用程式並登記成為會員。
費用：活動費用全免(包膳食，交通費用)
查詢：2126 7019
線上報名：民青局青年歷奇訓練活動資助計劃