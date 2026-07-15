東海堂優惠｜東海堂聯乘Labelee推抹茶紅莓朱古力$59 限定入手3件套裝

東海堂首度聯乘香港本地品牌Labelee，推出全新口味「抹茶紅莓朱古力」！Labelee主打香港首創的「-18°C 冷凍朱古力」，脆皮朱古力配急凍新鮮莓果，每粒入口都香甜可口，絕對是家中必備的甜品之選！今次「抹茶紅莓朱古力」口味有驚喜，抹茶以及白朱古力外皮包著急凍新鮮紅莓，朱古力醇厚又帶莓果酸香，大家有興趣一於試吓佢！

東海堂 × Labelee聯乘推出抹茶紅莓朱古力

由人氣內容創作者兼演員 Ansheles 創立的朱古力甜品品牌 Labelee，今個夏季首度日式連鎖餅店東海堂聯乘合作，推出期間限定新作「抹茶紅莓朱古力」($59)。Labelee主打的「-18°C 冷凍朱古力」賣點是外層採用質感細滑、比例講究的優質朱古力包裹，內裡則選用急凍當造莓果，不含添加劑，保留水果原有鮮甜，冰涼果心與柔滑朱古力形成對比口感，夏天食一流！而今次新口味「抹茶紅莓朱古力」以抹茶的醇厚與輕微苦韻作基調，交織紅莓天然酸甜果香，味道平衡細緻，入口既有茶香的沉穩，又帶果實的清爽，層次分明而不膩！單款「抹茶紅莓朱古力」定價為$59，如果有興趣一嚐「-18°C 冷凍朱古力」滋味，推介入手東海堂アローム x Labelee限定3件套裝（$150），包括抹茶紅莓朱古力、紅莓朱古力及藍莓朱古力各一，並附送Labelee專屬冰袋。