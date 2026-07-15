書展2026｜《am730》副刊同事出書 分享入行多年難忘訪問趣事 一眾名廚加持！

今屆書展，《am730》同事都出書！副刊組Vera Gee以第一身傳媒記者角色，自資出版首本個人散文著作《一入傳媒深似海 難忘訪問回憶集》，記錄了40+訪問鏡頭後的難忘趣事，包括早年專訪男神古天樂、吳彥祖的開心經歷；粵菜名廚黃永強、周世韜的下廚秘密。每一篇文章都是重新撰寫，注入訪問後的感受。半年前低調出書，今年書展正式登場。她率先大爆書中《am730》訪問最難忘的趣事，竟然唔係去年全城哄動獨家專訪踢爆肥牛哥那位千海水產經理！

記錄傳媒工作的喜悅與滿足感 Vera先後於五間傳媒雜誌任職多年。大學畢業後入行，從跌跌碰碰中學習成長，累積實戰採訪經驗。過去曾涉獵旅遊、玩具、美容、減肥、城中熱話內容，其後一直深耕飲食與人物專訪，報道無數雜誌封面主題故事，發掘瘋狂有趣題材、滿載人情味報導。今次藉此書作記錄，將鏡頭後不為人知的軼事分享給讀者知道。「這本書埋藏了多年的傻勁與熱誠。趁自己頭腦仍有清晰記憶力，記低這些工作上的快樂與滿足感，避免將來失憶腦袋空白留下遺憾。作為傳媒工作者，希望至少做一件有意義的事情，值得人生留念。」

酒家老闆穿西褲示範一字馬 在《am730》副刊組兩年的日子裡，每星期都會做深入的食肆人物專訪故仔，包括在書中出現的八鄉70載傳奇茶記103歲創辦人三代、屯門手工意粉+自製拉麵達人兼業餘band友結他手Jack Law、貌似台灣館長的深水埗爆肌大隻佬等等。當中一次有趣的專訪，最記得是白手興家鐵漢海鮮入口商、海鮮酒家老闆Leo，在訪問中聊起早年習詠春，當時身穿西褲的他突然在拍攝過程中無預警示範一字馬，令人聯想起地上最強甄子丹。Vera在YouTube專訪片中特意加插甄子丹施展功夫的動作姿勢，加強喜劇效果。

不少被訪者流男兒淚 訪問有笑亦有淚。不少大廚、店主在訪問過程中談及血淚艱難經歷，都不禁流下男兒淚。Vera感慨：「我訪問時搞喊過唔少男人！每次專訪我會預備定一包紙巾放枱面。」其中一位是圓方戲院旁主打健康Poke bowl的餐廳店主兼大廚David，他用「燈火闌珊處」來形容人流不多的餐廳，逆市一直咬緊牙關。他不懂手語，卻堅持聘請3位聾啞店員，不嫌煩用紙和筆花上雙倍時間溝通。David受訪後充滿誠懇表示感恩謝意，訪問背後體驗的人情味，是讀者們所看不到。書中就記錄了被訪者的人性真、善、美。

期盼透過文字燃亮人心 Vera今次出書，一圓三代作家夢，傳承三代出書傳奇。「我的公公和爸爸生前正職不是作家，我們三個都有個共通點，就是純粹為興趣出書。可惜我出書他們看不到。」回想前年Vera遭遇挫折，在人生迷惘失意低谷時寫書，寫作過程中獲得無比療癒，重拾失掉了的信心和人生意義。她希望透過這本書，鼓勵所有處於低谷的人，避免將放大鏡放大眼前暫時的灰暗困境，而是把焦點轉移在即將會看到曙光的畫面。Vera期望日後為副刊味美道來欄目，多做發放正能量的專訪，用生命影響生命，透過文字燃亮激勵讀者，將憂愁逆轉成快樂，擁抱生命的花火。