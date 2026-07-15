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出版：2026-Jul-15 16:00
更新：2026-Jul-15 16:00

太陽TAEYANG快閃店登陸AIRSIDE　香港限定周邊/滿額小卡/簽名海報抽獎

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Joe111425

太陽TAEYANG快閃店登陸AIRSIDE　香港限定周邊/滿額小卡/簽名海報抽獎

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韓國天團 BIGBANG 成員太陽（TAEYANG）相隔三年推出第四張個人專輯《QUINTESSENCE》，同時也帶來香港期間限定店，將於7月18日至25日進駐啟德 AIRSIDE 5樓，現場除了發售官方周邊，亦推出多款香港限定商品，更有專輯及消費滿額特典，包括限定小卡、寶麗來相片及簽名海報抽獎。

粉絲必入同款太陽眼鏡/外套

快閃店將發售多款官方周邊商品，包括服飾、飾物及生活用品，其中包括長袖T恤套裝（$349）、Canvas帆布外套套裝（$1,050）、Canvas帆布袋套裝（$249）、棒球帽套裝（$199）、Zip Up拉鍊連帽外套套裝（$1,299），以及銀製戒指、項鍊套裝（$1,999及$1,899）。

另外，粉絲亦可入手太陽同款限量太陽眼鏡套裝（$2,099）及Logo眼鏡套裝（$469）等人氣商品。

香港限定護照夾、衛衣同步開售

除了官方商品，今次亦推出多款香港限定周邊，包括護照夾（$289）、亞加力鍵帽吊飾（$199）、眼罩（$139元）、衛衣（$799）及雨傘（$189），是香港限定發售，粉絲必入！

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購買專輯送限定特典小卡　滿額可抽簽名海報

快閃店亦設有多項期間限定特典。凡購買《QUINTESSENCE》專輯一張，即可獲贈限定專輯特典小卡一張，數量有限，送完即止。

購買官方或香港限定周邊商品亦可享滿額禮遇，單筆消費滿$400可獲TAEYANG寶麗來相片一張；滿$800可獲香港快閃限定小卡一張；滿$1,588則可參加幸運抽獎，有機會贏取TAEYANG親筆簽名海報，所有禮品均數量有限，送完即止。


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TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP 香港期間限定店 

日期 : 2026 年 7 月 18 日（星期六）至 2026 年 7 月 25 日（星期六） 

時間 : 早上 11:00 時 至晚上 8:00 時 

地點 : AIRSIDE 5 樓（近 MCL）香港九龍啟德協調道 2 號 


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