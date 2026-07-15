太陽TAEYANG快閃店登陸AIRSIDE　香港限定周邊/滿額小卡/簽名海報抽獎

韓國天團 BIGBANG 成員太陽（TAEYANG）相隔三年推出第四張個人專輯《QUINTESSENCE》，同時也帶來香港期間限定店，將於7月18日至25日進駐啟德 AIRSIDE 5樓，現場除了發售官方周邊，亦推出多款香港限定商品，更有專輯及消費滿額特典，包括限定小卡、寶麗來相片及簽名海報抽獎。

除了官方商品，今次亦推出多款香港限定周邊，包括護照夾（$289）、亞加力鍵帽吊飾（$199）、眼罩（$139元）、衛衣（$799）及雨傘（$189），是香港限定發售，粉絲必入！

另外，粉絲亦可入手太陽同款限量太陽眼鏡套裝（$2,099）及Logo眼鏡套裝（$469）等人氣商品。

購買專輯送限定特典小卡 滿額可抽簽名海報

快閃店亦設有多項期間限定特典。凡購買《QUINTESSENCE》專輯一張，即可獲贈限定專輯特典小卡一張，數量有限，送完即止。

購買官方或香港限定周邊商品亦可享滿額禮遇，單筆消費滿$400可獲TAEYANG寶麗來相片一張；滿$800可獲香港快閃限定小卡一張；滿$1,588則可參加幸運抽獎，有機會贏取TAEYANG親筆簽名海報，所有禮品均數量有限，送完即止。



