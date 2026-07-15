DSE放榜2026｜保良局羅氏基金中學首誕超級狀元黃樂彥 首選中大醫科 參與醫學院實習計劃確立目標

中學DSE文憑試成績出爐！創校22年的保良局羅氏基金中學首次誕生超級狀元黃樂彦，他於6科取得5**，當中包括化學、資訊及通訊科技、物理及數學延伸部分(代數與微積分)。他透露首選中大內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），期望日後能以生命影響生命，將所學的知識回饋社會。
曾參與中大醫學院暑期臨床體驗計劃 首選中大醫科
黃樂彦表示，自己曾經參與中大醫學院暑期臨床體驗計劃和學界基因工程比賽，當中的挑戰和成就感，啟發他成為醫生，加上對中大環境抱有親切感，所以計劃選讀中大醫科。
對於未有選修生物科，他指當初是以個人喜好選科，加上醫科未有要求學生選讀生物科，相信自己有能力應付大學的課程。黃樂彦同時表示作為土生土長的香港人，接受不少資源，期望留港回饋社會。
對結果驚喜 放榜前夕睇世界盃解壓
被問及成為學校首位狀元感想，他表示非常驚喜，對結果喜出望外，放榜前夕雖不安，選擇出外與朋友觀賞世界盃四強賽事賽舒緩緊張心情，今晚將會與家人共進大餐慶祝，同時感謝父母老師的支持和鼓勵。
愛用番茄鐘學習法
黃樂彦亦有分享溫書方法，他指平日未有補習，但愛用番茄鐘學習法，加上與同學分享筆記，互相討論學習難題，共同成長。番茄鐘（Pomodoro）是一種時間管理法，核心為「專注工作25分鐘，休息5分鐘」，避免大腦疲勞及提升生產力。