DSE放榜2026｜保良局羅氏基金中學首誕超級狀元黃樂彥 首選中大醫科 參與醫學院實習計劃確立目標

中學DSE文憑試成績出爐！創校22年的保良局羅氏基金中學首次誕生超級狀元黃樂彦，他於6科取得5**，當中包括化學、資訊及通訊科技、物理及數學延伸部分(代數與微積分)。他透露首選中大內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），期望日後能以生命影響生命，將所學的知識回饋社會。

曾參與 中大醫學院暑期臨床體驗計劃 首選 中大醫科

黃樂彦表示，自己曾經參與中大醫學院暑期臨床體驗計劃和學界基因工程比賽，當中的挑戰和成就感，啟發他成為醫生，加上對中大環境抱有親切感，所以計劃選讀中大醫科。

對於未有選修生物科，他指當初是以個人喜好選科，加上醫科未有要求學生選讀生物科，相信自己有能力應付大學的課程。黃樂彦同時表示作為土生土長的香港人，接受不少資源，期望留港回饋社會。