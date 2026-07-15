觀塘APM新開日式放題店 $288起任食海膽軍艦/即開榴槤/芝士焗龍蝦 開幕優惠減$20(有片)

日式放題店「極．大瀛喜日本料理」近日在觀塘APM開設第2間新分店，餐牌加入多款新菜式，放題最平$288起，除了有刺身、壽司、炸物及鍋物，還可以任食即開新鮮榴槤、海膽軍艦；升級套餐更有金槍魚腩（拖羅）、上湯芝士焗龍蝦伊麵等高級食材，即日起至7月底更推出晚市減$20開幕優惠。
新店進駐APM 午市最長任食3小時
新店選址觀塘APM 5樓，餐廳空間比一般放題店寬敞，設有不少卡位。午市由中午12時至下午3時，最長可用餐3小時；晚市則設2小時放題時段。
任食刺身/壽司/炸物
放題餐牌包括多款即切刺身，如三文魚、珍寶赤蝦、帶子等，另外還有火炙壽司、北海道海膽軍艦、天婦羅、串燒、一品料理及日式鍋物。甜品區同樣豐富，除了有多款甜品，還可任食Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕；飲品則有清酒、梅酒，以及冷熱飲品任飲。
觀塘店加入多款新菜：冬瓜盅、鮮肉蟹、凍蜆皇等
配合新店開幕，餐牌亦加入幾款新菜，包括金蒜奶油炒鮮肉蟹、功夫雞皮虎蝦、巴馬火腿忌廉芝士、海皇一品冬瓜盅、翡翠百鳥歸巢及魚露金不換凍蜆皇等，選擇比荃灣分店更多。其中金蒜奶油炒鮮肉蟹以蒜香和牛油帶出蟹肉鮮味；功夫雞皮虎蝦把香脆雞皮包裹虎蝦，口感香脆又帶彈性；魚露金不換凍蜆皇夠大隻，蜆肉清甜。
A套餐$288起任食榴槤 B套餐$358起追加拖羅及龍蝦
A套餐$288起，除了刺身及壽司外，還可任食即開新鮮榴槤、極品金枕頭榴槤燒、海膽軍艦、松葉蟹腳、酒醉鮑魚、燒牛舌及油鹽焗大頭蝦等等。
如果想吃得更豐富，可以選B套餐$358起。除了包含A套餐全部菜式，再加入金槍魚腩（拖羅）、上湯芝士焗龍蝦伊麵、油鹽焗膏蟹、日本海膽鱈魚乾拖羅蓉及櫻桃鵝肝等。金槍魚腩油脂分布均勻，入口柔滑；上湯芝士焗龍蝦伊麵用上原隻龍蝦，伊麵吸收芝士及上湯精華，每次上桌都是熱辣辣。
晚市B套餐限時每位減$20
新店即日起至7月底推出開幕優惠，晚市惠顧B套餐，每位可即減$20，折後由$338起便可享用套餐內全部菜式。
極大瀛喜日本料理（觀塘店）
地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 5 樓L5-8號舖
電話：31883212 / 31883213
營業時間（星期一至五）：12：00 - 15：00，17：00 - 23：00
營業時間（星期六，日，公眾假期及前夕）：12：00 - 23：00