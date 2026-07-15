觀塘APM新開日式放題店 $288起任食海膽軍艦/即開榴槤/芝士焗龍蝦 開幕優惠減$20(有片)

日式放題店「極．大瀛喜日本料理」近日在觀塘APM開設第2間新分店，餐牌加入多款新菜式，放題最平$288起，除了有刺身、壽司、炸物及鍋物，還可以任食即開新鮮榴槤、海膽軍艦；升級套餐更有金槍魚腩（拖羅）、上湯芝士焗龍蝦伊麵等高級食材，即日起至7月底更推出晚市減$20開幕優惠。

新店進駐APM 午市最長任食3小時

新店選址觀塘APM 5樓，餐廳空間比一般放題店寬敞，設有不少卡位。午市由中午12時至下午3時，最長可用餐3小時；晚市則設2小時放題時段。

任食刺身/壽司/炸物

放題餐牌包括多款即切刺身，如三文魚、珍寶赤蝦、帶子等，另外還有火炙壽司、北海道海膽軍艦、天婦羅、串燒、一品料理及日式鍋物。甜品區同樣豐富，除了有多款甜品，還可任食Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕；飲品則有清酒、梅酒，以及冷熱飲品任飲。