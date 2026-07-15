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出版：2026-Jul-15 17:00
更新：2026-Jul-15 17:00

香港藝術家2026四場演奏會 敲擊樂/色士風/鋼琴/笛子新生代大匯演

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香港藝術家2026四場演奏會 敲擊樂/色士風/鋼琴/笛子新生代大匯演

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康樂及文化事務署(康文署)將於「香港藝術家」系列2026，推出一連串音樂與舞蹈節目，當中4場演奏會將於9月至11月率先登場，聚焦本地新生代音樂家的才華。4場演出分別以敲擊樂、色士風、鋼琴及笛子獻藝，讓觀眾在同一季節中，感受香港音樂文化的多元脈搏與年輕生命力。

香港藝術家 1

廖智敏畢業於伊士曼音樂學院及洛桑高等音樂學院，曾獲威爾斯《第70屆蘭戈倫國際音樂節》頒發「年度最佳青年音樂家」，並在多項比賽取得佳績，包括澳洲馬林巴琴大賽及意大利敲擊樂比賽。

廖智敏與好友「心聲迴響」敲擊樂演奏會

率先登場的是《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》，定於913(星期日)晚上8時舉行。演奏會以「心聲迴響」為主題，敲擊樂演奏家廖智敏特別邀請余林橞、陳梓浩及鄺敏蔚3位擊樂菁英，加上女高音郭岍，攜手演繹多首當代敲擊名作。節目包括切羅內《金箔匠之膜》、約德洛夫斯基《時間與金錢》及洪斯坦《詠頌聖歌》等。

音樂會將多變音色的敲擊樂與空靈詩意的女高音聲樂結合，同時加入具探索性的電子音響元素，讓敲擊共鳴不止於節奏，更像是把情感「敲」進觀眾心口。

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《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》詳情：

日期：913(晚上8)

地址：香港大會堂劇院

票價：$220

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吳漢紳現為世界著名奧地利色士風五重奏Five Sax成員，亦擔任亞洲之晨色士風樂團藝術總監，並常受邀擔任大師班。現時他亦任教於香港演藝學院。

吳漢紳色士風演奏會首演多首原創作品

接續登場為《吳漢紳色士風演奏會》，日期為108(星期四)晚上8時。是次節目涵蓋多種風格，並糅合電子音樂與敲擊元素，令傳統色士風音色延伸到更當代、更多層次的聆聽體驗。


吳漢紳將演出陳鋼、萊許和斯韋爾茨等作曲家作品；節目亮點包括法里亞斯《潘帕草原手記》及普賴因法克《糖衣苦果小交響曲》的亞洲首演。同時，吳漢紳亦與本地作曲家鄺展維攜手打造《天穹構築》世界首演，讓觀眾一同見證香港在現代音樂創作上的能量。

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《吳漢紳色士風演奏會》詳情：

日期：108(晚上8)

地址：香港大會堂劇院

票價：$220

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李子朗畢業於香港演藝學院，後赴英國皇家音樂學院深造，並以優異成績獲頒音樂碩士學位，曾於英國屈福特國際鋼琴比賽及西班牙 Clamo 國際鋼琴比賽奪冠，亦獲好評。

李子朗鋼琴演奏巴洛克到爵士炫技一氣呵成

1027(星期二)晚上8時，青年鋼琴家李子朗將帶來《李子朗鋼琴演奏會》。這位才華橫溢的音樂家，將演出將橫跨巴洛克、浪漫派至二十世紀作曲家的作品，呈現鋼琴作品的細膩與戲劇張力。他在演出中，將帶來巴赫、拉赫曼尼諾夫、李斯特、柴可夫斯基及浦契尼等大師作品，還會演繹多首洋溢維也納及西班牙舞曲風情的經典選曲，例如克萊斯勒《愛之悲》與《愛之喜》、以及格拉納多斯《戈雅之畫》的選段。

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李子朗亦安排富有爵士色彩炫技作品，包括懷爾德《根據蓋希文主題的七首炫技練習曲》中《值得擁抱的你》，以及特雷內《四月在巴黎》。從抒情到爆發力，他希望讓樂迷在音符間，感受到他的藝術視野與技術。


《李子朗鋼琴演奏會》詳情：

日期：1027(晚上8)

地址：香港大會堂劇院

票價：$220

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邱君琳曾奪得第五屆《松庭杯》全國笛簫邀請賽職業青年A組金奬，現為香港中樂團及竹韻小集特約樂師、香港天籟敦煌樂團樂師，並兼任音樂事務處笛子導師。

琳間．笛語——邱君琳笛子演奏會　匯聚多地風情的笛樂饗宴

笛子演奏家邱君琳於119(星期一)晚上8時上演的《琳間．笛語——邱君琳笛子演奏會》，將以廣東、雲南、浙江、河南、河北、西藏及新疆等地區音樂風格為靈感，精選10首笛子曲目。經典名作包括《婺江風光》、《蔭中鳥》及《三五七》；同時亦會呈獻當代精品如《蒼》及《天際》，讓傳統與當代交織成同一段旅程。


邱君琳將邀請近年合作無間的音樂家參與演出，包括陳啟謙(胡琴)、林沛權(胡琴)、盧學臻(敲擊)、陳穎希(揚琴)、陳思彤()及廖梓丞(鋼琴)等，以吹奏、彈拉與鋼琴伴奏，呈現笛樂的豐富內涵，為觀眾帶來一場充滿地域風情的演出。

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《琳間．笛語——邱君琳笛子演奏會》詳情：

日期：1119(晚上8)

地址：香港大會堂劇院

票價：$220

查詢：康文署

購票：城市售票網

香港藝術家2026 邱君琳 李子朗 吳漢紳 廖智敏
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