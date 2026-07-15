香港藝術家2026四場演奏會 敲擊樂/色士風/鋼琴/笛子新生代大匯演

康樂及文化事務署(康文署)將於「香港藝術家」系列2026，推出一連串音樂與舞蹈節目，當中4場演奏會將於9月至11月率先登場，聚焦本地新生代音樂家的才華。4場演出分別以敲擊樂、色士風、鋼琴及笛子獻藝，讓觀眾在同一季節中，感受香港音樂文化的多元脈搏與年輕生命力。

廖智敏與好友「心聲迴響」敲擊樂演奏會 率先登場的是《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》，定於9月13日(星期日)晚上8時舉行。演奏會以「心聲迴響」為主題，敲擊樂演奏家廖智敏特別邀請余林橞、陳梓浩及鄺敏蔚3位擊樂菁英，加上女高音郭岍，攜手演繹多首當代敲擊名作。節目包括切羅內《金箔匠之膜》、約德洛夫斯基《時間與金錢》及洪斯坦《詠頌聖歌》等。 音樂會將多變音色的敲擊樂與空靈詩意的女高音聲樂結合，同時加入具探索性的電子音響元素，讓敲擊共鳴不止於節奏，更像是把情感「敲」進觀眾心口。

《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》詳情： 日期：9月13日(晚上8時) 地址：香港大會堂劇院 票價：$220

吳漢紳現為世界著名奧地利色士風五重奏Five Sax成員，亦擔任亞洲之晨色士風樂團藝術總監，並常受邀擔任大師班。現時他亦任教於香港演藝學院。

吳漢紳色士風演奏會首演多首原創作品 接續登場為《吳漢紳色士風演奏會》，日期為10月8日(星期四)晚上8時。是次節目涵蓋多種風格，並糅合電子音樂與敲擊元素，令傳統色士風音色延伸到更當代、更多層次的聆聽體驗。

吳漢紳將演出陳鋼、萊許和斯韋爾茨等作曲家作品；節目亮點包括法里亞斯《潘帕草原手記》及普賴因法克《糖衣苦果小交響曲》的亞洲首演。同時，吳漢紳亦與本地作曲家鄺展維攜手打造《天穹構築》世界首演，讓觀眾一同見證香港在現代音樂創作上的能量。

《吳漢紳色士風演奏會》詳情： 日期：10月8日(晚上8時) 地址：香港大會堂劇院 票價：$220

李子朗畢業於香港演藝學院，後赴英國皇家音樂學院深造，並以優異成績獲頒音樂碩士學位，曾於英國屈福特國際鋼琴比賽及西班牙 Clamo 國際鋼琴比賽奪冠，亦獲好評。

李子朗鋼琴演奏巴洛克到爵士炫技一氣呵成 10月27日(星期二)晚上8時，青年鋼琴家李子朗將帶來《李子朗鋼琴演奏會》。這位才華橫溢的音樂家，將演出將橫跨巴洛克、浪漫派至二十世紀作曲家的作品，呈現鋼琴作品的細膩與戲劇張力。他在演出中，將帶來巴赫、拉赫曼尼諾夫、李斯特、柴可夫斯基及浦契尼等大師作品，還會演繹多首洋溢維也納及西班牙舞曲風情的經典選曲，例如克萊斯勒《愛之悲》與《愛之喜》、以及格拉納多斯《戈雅之畫》的選段。

李子朗亦安排富有爵士色彩炫技作品，包括懷爾德《根據蓋希文主題的七首炫技練習曲》中《值得擁抱的你》，以及特雷內《四月在巴黎》。從抒情到爆發力，他希望讓樂迷在音符間，感受到他的藝術視野與技術。

《李子朗鋼琴演奏會》詳情： 日期：10月27日(晚上8時) 地址：香港大會堂劇院 票價：$220