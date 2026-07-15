香港藝術家2026四場演奏會 敲擊樂/色士風/鋼琴/笛子新生代大匯演

康樂及文化事務署(康文署)將於「香港藝術家」系列2026，推出一連串音樂與舞蹈節目，當中4場演奏會將於9月至11月率先登場，聚焦本地新生代音樂家的才華。4場演出分別以敲擊樂、色士風、鋼琴及笛子獻藝，讓觀眾在同一季節中，感受香港音樂文化的多元脈搏與年輕生命力。
廖智敏與好友「心聲迴響」敲擊樂演奏會
率先登場的是《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》，定於9月13日(星期日)晚上8時舉行。演奏會以「心聲迴響」為主題，敲擊樂演奏家廖智敏特別邀請余林橞、陳梓浩及鄺敏蔚3位擊樂菁英，加上女高音郭岍，攜手演繹多首當代敲擊名作。節目包括切羅內《金箔匠之膜》、約德洛夫斯基《時間與金錢》及洪斯坦《詠頌聖歌》等。
音樂會將多變音色的敲擊樂與空靈詩意的女高音聲樂結合，同時加入具探索性的電子音響元素，讓敲擊共鳴不止於節奏，更像是把情感「敲」進觀眾心口。
《廖智敏與好友敲擊樂演奏會》詳情：
日期：9月13日(晚上8時)
地址：香港大會堂劇院
票價：$220
吳漢紳色士風演奏會首演多首原創作品
接續登場為《吳漢紳色士風演奏會》，日期為10月8日(星期四)晚上8時。是次節目涵蓋多種風格，並糅合電子音樂與敲擊元素，令傳統色士風音色延伸到更當代、更多層次的聆聽體驗。
吳漢紳將演出陳鋼、萊許和斯韋爾茨等作曲家作品；節目亮點包括法里亞斯《潘帕草原手記》及普賴因法克《糖衣苦果小交響曲》的亞洲首演。同時，吳漢紳亦與本地作曲家鄺展維攜手打造《天穹構築》世界首演，讓觀眾一同見證香港在現代音樂創作上的能量。
《吳漢紳色士風演奏會》詳情：
日期：10月8日(晚上8時)
地址：香港大會堂劇院
票價：$220
李子朗鋼琴演奏巴洛克到爵士炫技一氣呵成
10月27日(星期二)晚上8時，青年鋼琴家李子朗將帶來《李子朗鋼琴演奏會》。這位才華橫溢的音樂家，將演出將橫跨巴洛克、浪漫派至二十世紀作曲家的作品，呈現鋼琴作品的細膩與戲劇張力。他在演出中，將帶來巴赫、拉赫曼尼諾夫、李斯特、柴可夫斯基及浦契尼等大師作品，還會演繹多首洋溢維也納及西班牙舞曲風情的經典選曲，例如克萊斯勒《愛之悲》與《愛之喜》、以及格拉納多斯《戈雅之畫》的選段。
李子朗亦安排富有爵士色彩炫技作品，包括懷爾德《根據蓋希文主題的七首炫技練習曲》中《值得擁抱的你》，以及特雷內《四月在巴黎》。從抒情到爆發力，他希望讓樂迷在音符間，感受到他的藝術視野與技術。
《李子朗鋼琴演奏會》詳情：
日期：10月27日(晚上8時)
地址：香港大會堂劇院
票價：$220
琳間．笛語——邱君琳笛子演奏會 匯聚多地風情的笛樂饗宴
笛子演奏家邱君琳於11月9日(星期一)晚上8時上演的《琳間．笛語——邱君琳笛子演奏會》，將以廣東、雲南、浙江、河南、河北、西藏及新疆等地區音樂風格為靈感，精選10首笛子曲目。經典名作包括《婺江風光》、《蔭中鳥》及《三五七》；同時亦會呈獻當代精品如《蒼》及《天際》，讓傳統與當代交織成同一段旅程。
邱君琳將邀請近年合作無間的音樂家參與演出，包括陳啟謙(胡琴)、林沛權(胡琴)、盧學臻(敲擊)、陳穎希(揚琴)、陳思彤(阮)及廖梓丞(鋼琴)等，以吹奏、彈拉與鋼琴伴奏，呈現笛樂的豐富內涵，為觀眾帶來一場充滿地域風情的演出。