暑假好去處｜全港首個主題式創意體驗企劃登陸AIRSIDE 設5大專區 學舒展情緒+發揮創意

想幫助小朋友認識及管理情緒？AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」，透過走進「小怪獸」的世界，認識和了解情緒，並且發揮孩子天馬行空的創造力。

專為 3 至 12 歲小朋友和家長打造

活動以「好奇想像」、「情緒照顧」、「藝術共創」3大成長要素為主題，專為3至12歲小朋友和家長打造，巨型藍色毛毛怪獸「me仔」將會帶領訪客走訪5大專區。踏入展覽，訪客隨即可以發現逾2米高的小怪獸「me仔」，不妨拿起現場備有的各種形態梳子，除了幫me仔梳毛，更是訪客梳理內心情緒的好時機。

認識「安全空間」重要性

第二站以創造力為主題，家長和小朋友可以不規則亞加力膠片，拼砌出自己內心的小怪獸，將平日難以言喻的情緒表達出來。家長亦從中明白孩子於不被批評指摘的「安全空間」中，隨意發揮的重要性與啟發性。完成創作後，玩家可免費將親手製作的小怪獸帶回家，紀念特別回憶。