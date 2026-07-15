暑假好去處｜全港首個主題式創意體驗企劃登陸AIRSIDE 設5大專區 學舒展情緒+發揮創意

想幫助小朋友認識及管理情緒？AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」，透過走進「小怪獸」的世界，認識和了解情緒，並且發揮孩子天馬行空的創造力。
專為3至12歲小朋友和家長打造
活動以「好奇想像」、「情緒照顧」、「藝術共創」3大成長要素為主題，專為3至12歲小朋友和家長打造，巨型藍色毛毛怪獸「me仔」將會帶領訪客走訪5大專區。踏入展覽，訪客隨即可以發現逾2米高的小怪獸「me仔」，不妨拿起現場備有的各種形態梳子，除了幫me仔梳毛，更是訪客梳理內心情緒的好時機。
認識「安全空間」重要性
第二站以創造力為主題，家長和小朋友可以不規則亞加力膠片，拼砌出自己內心的小怪獸，將平日難以言喻的情緒表達出來。家長亦從中明白孩子於不被批評指摘的「安全空間」中，隨意發揮的重要性與啟發性。完成創作後，玩家可免費將親手製作的小怪獸帶回家，紀念特別回憶。
編織訓練小手肌 形象化情緒助幼童理解
第三站「為小怪獸編織溫柔」則邀請本地知名設計師Alize Lam，她特別為活動設計兒童友善的編織工具，家長不妨在此與孩子合作編織最具暖意的織物，訓練小朋友小手肌肉之餘，亦是雙方理順內心情緒的時刻。活動同時準備積木、黏土、絨布鐵線、毛球、紙板與顏色筆，方便訪客為整個怪獸宇宙添上不同配置，絕對是玩家學習如何接納別人的意見與創作的大好機會。最後一站「小怪獸的情緒浴室」與「定啲嚟情緒餐廳」，就由藝術治療師參與設計。互動牆「小怪獸的情緒浴室」將會展示「me仔」遇到不同情緒時的狀態，讓年幼的孩子容易理解各種情緒和相應的處理方法。
展覽門票於即日起以早鳥優惠發售：HK$60（包括平日成人及小童門票各一張）；另設早鳥套票優惠（包展覽門票與Bouncetopia門票），詳情可留意南豐NF Touch App。
AIRSIDE GATE33藝文館《CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026》
親子感官探索創作展覽《小怪獸育成計劃》
日期：
2026年8月14日至9月20日
時間：
中午12時至晚上8時
地點：
九龍啟德協調道2號AIRSIDE 3樓GATE33藝文館（SHOP 312）
早鳥優惠門票及
早鳥優惠展覽門票：
早鳥優惠套票：
平日套票（$140）購買連結：https://bit.ly/4haIvet
*展覽正價門票於8月14日起現場購買
*每日入場名額有限，先到先得，額滿即止。