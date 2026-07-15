熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-15 16:00
更新：2026-Jul-15 16:00

暑假好去處｜全港首個主題式創意體驗企劃登陸AIRSIDE 設5大專區 學舒展情緒+發揮創意

分享：
Nose 37
adblk4

想幫助小朋友認識及管理情緒？AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」，透過走進「小怪獸」的世界，認識和了解情緒，並且發揮孩子天馬行空的創造力。 

GATE33藝文館親子感官探索創作展覽《小怪獸育成計劃》 (2)

AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」。

專為312歲小朋友和家長打造

活動以「好奇想像」、「情緒照顧」、「藝術共創」3大成長要素為主題，專為312歲小朋友和家長打造，巨型藍色毛毛怪獸「me仔」將會帶領訪客走訪5大專區。踏入展覽，訪客隨即可以發現逾2米高的小怪獸「me仔」，不妨拿起現場備有的各種形態梳子，除了幫me仔梳毛，更是訪客梳理內心情緒的好時機。

認識「安全空間」重要性

第二站以創造力為主題，家長和小朋友可以不規則亞加力膠片，拼砌出自己內心的小怪獸，將平日難以言喻的情緒表達出來。家長亦從中明白孩子於不被批評指摘的「安全空間」中，隨意發揮的重要性與啟發性。完成創作後，玩家可免費將親手製作的小怪獸帶回家，紀念特別回憶。

adblk5
第一站：「來為小怪獸梳梳毛」 (2) 第一站：「來為小怪獸梳梳毛」 (1) 第二站：「動手做出你內心中的小怪獸」

編織訓練小手肌 形象化情緒助幼童理解

第三站「為小怪獸編織溫柔」則邀請本地知名設計師Alize Lam，她特別為活動設計兒童友善的編織工具，家長不妨在此與孩子合作編織最具暖意的織物，訓練小朋友小手肌肉之餘，亦是雙方理順內心情緒的時刻。活動同時準備積木、黏土、絨布鐵線、毛球、紙板與顏色筆，方便訪客為整個怪獸宇宙添上不同配置，絕對是玩家學習如何接納別人的意見與創作的大好機會。最後一站「小怪獸的情緒浴室」與「定啲嚟情緒餐廳」，就由藝術治療師參與設計。互動牆「小怪獸的情緒浴室」將會展示「me仔」遇到不同情緒時的狀態，讓年幼的孩子容易理解各種情緒和相應的處理方法。

adblk6
第三站：「為小怪獸編織溫柔」 (2) 第三站：「為小怪獸編織溫柔」 (2) 第四站：「小怪獸的理想星球」 (1) (1)

展覽門票於即日起以早鳥優惠發售：HK$60（包括平日成人及小童門票各一張）；另設早鳥套票優惠（包展覽門票與Bouncetopia門票），詳情可留意南豐NF Touch App

AIRSIDE GATE33藝文館《CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026》　 

親子感官探索創作展覽《小怪獸育成計劃》 

日期： 

2026814日至920 

時間： 

中午12時至晚上8 

地點： 

九龍啟德協調道2AIRSIDE 3GATE33藝文館（SHOP 312 

早鳥優惠門票及 
購買方式： 

早鳥優惠展覽門票： 
715日起於NF Touch優先購買； 
HK$60/套票1份（星期一至五）- 包括成人門票1張及小童門票1 
購買連結：https://bit.ly/4pmGn5J 
HK$80 /套票1份（星期六日及公眾假期）包括成人門票1張及小童門票1 
購買連結：https://bit.ly/44oGG6j 

  

早鳥優惠套票： 
包含展覽門票及Bouncetopia門票（各含成人門票1張及小童門票1張） 
715日起於NF Touch優先購買； 

平日套票（$140）購買連結：https://bit.ly/4haIvet 
星期六日及公眾假期套票（$200）購買連結：https://bit.ly/4wK2Mwd 

  

*展覽正價門票於814日起現場購買 

*每日入場名額有限，先到先得，額滿即止。 

adblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務