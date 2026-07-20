新羅免稅店 BEAUTY&YOU 9周年慶典　出示含「9」物件送美妝禮品

香港國際機場新羅免稅店 BEAUTY&YOU 迎來9周年，即日起至9月17日舉行「Shilla 9周年美麗慶典」，為出發旅客帶來集購物優惠、品牌體驗、互動打卡及限定禮遇於一身的機場美妝活動。今次慶典以「美麗綻放」為主題，由店外裝置延伸至店內體驗，讓旅客在登機前也可輕鬆投入護膚、彩妝、香氛及個人護理的美麗旅程。
Hermès 全新香氛香港率先亮相
慶典其中一大焦點，是 Hermès Parfum & Beauté 全新香氛 Barénia Pleine Fleur 於香港新羅免稅店全球首發。新品以細膩花香為主調，延續品牌優雅氣質，預計將吸引不少香氛愛好者及旅客到場試香，為今季機場美妝話題增添亮點。
四大感官體驗串連美麗旅程
為配合9周年主題，BEAUTY&YOU 將東大堂南店及北店打造成「盛放之路」，由店前打卡裝置、互動專區，到店內品牌體驗及購物禮遇，串連成四個站點。旅客即使只是轉機或候機，也可在短時間內感受不同層次的美妝體驗。
第一站：3D繁花裝置成打卡熱點
BEAUTY&YOU 東大堂南店及北店設置大型3D立體花卉藝術裝置，色彩鮮明又具層次感，勢成旅客拍照打卡的新景點。場內亦設有「挑選你的專屬花禮」（Pick Your Exclusive Bloom）互動專區，旅客只要關注 BEAUTY&YOU 任何社交媒體帳號，即可獲贈花卉試香卡及港幣50元現金券。
第二站：幸運「9」即有機會獲美妝禮品
呼應9周年概念，店內特設幸運「9」派對互動環節。旅客只需出示含有數字「9」的物件，例如護照、身份證明文件、電子機票、電話號碼或出生日期，即可免費獲贈隨機奢華美妝禮品乙份。參與品牌有Augustinus Bader、Estée Lauder、Fresh、Givenchy Beauty、等選擇,相當豐富。
第三站：國際品牌快閃體驗登場
活動期間，多個國際美妝品牌亦會推出限定體驗。Prada Beauty 帶來「夏日集市」主題體驗區，旅客到訪可獲限定貼紙，消費滿指定金額更可換領限量版 Prada Cabas 手袋。Gucci Beauty 及 Burberry Beauty 則提供星級化妝體驗服務，讓旅客在出發前打造更精緻的妝容。
第四站：限定套裝與購物禮遇同步推出
除了多個新品牌進駐外，BEAUTY&YOU 亦聯同多個美妝品牌推出9周年限定產品、精選套裝及專屬購物禮遇。對準備外遊、轉機或趁機補貨的旅客而言，今次活動既可試新香氛、體驗品牌服務，也可把握免稅優惠入手心儀美妝品，為旅程增添一份儀式感。