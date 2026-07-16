嘉道理農場70周年免費入園　植物展覽/歷史古蹟路線/親子自然工作坊 (附預約連結)

各位家長今個夏天想帶小朋友親近大自然，不妨到嘉道理農場暨植物園走走。適逢成立70周年，園方由即日起至9月14日推出夏日慶祝活動，只要預先網上登記，即可免費入園，參觀展覽、跟隨自助路線探索園區，亦可沿途認識嘉道理農場70年來的歷史及保育工作。

免費入園三大體驗

今次70周年夏日活動設有三項體驗，讓訪客按自己的節奏遊覽園區，同時了解大帽山一帶的人文故事及自然生態。

其中「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽分布於園內不同位置，以本地原生植物結合村民口述回憶，介紹植物昔日在日常生活中的用途，讓大家透過植物認識大帽山周邊社群的歷史與文化。

另一項「夏日自助遊」則提供限定地圖，路線特別配合夏季天氣設計，難度較低，適合一家大小慢慢遊覽。沿途有機會發現不同季節出沒的野生動物，感受園區生態。