嘉道理農場70周年免費入園　植物展覽/歷史古蹟路線/親子自然工作坊 (附預約連結)

各位家長今個夏天想帶小朋友親近大自然，不妨到嘉道理農場暨植物園走走。適逢成立70周年，園方由即日起至9月14日推出夏日慶祝活動，只要預先網上登記，即可免費入園，參觀展覽、跟隨自助路線探索園區，亦可沿途認識嘉道理農場70年來的歷史及保育工作。
免費入園三大體驗
今次70周年夏日活動設有三項體驗，讓訪客按自己的節奏遊覽園區，同時了解大帽山一帶的人文故事及自然生態。
其中「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽分布於園內不同位置，以本地原生植物結合村民口述回憶，介紹植物昔日在日常生活中的用途，讓大家透過植物認識大帽山周邊社群的歷史與文化。
另一項「夏日自助遊」則提供限定地圖，路線特別配合夏季天氣設計，難度較低，適合一家大小慢慢遊覽。沿途有機會發現不同季節出沒的野生動物，感受園區生態。
漫步歷史古蹟 回顧70年發展
廣場同時設有《從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年》特別展覽，介紹嘉道理農場如何由昔日的荒山逐步發展成今日的保育及生態修復基地。
訪客亦可跟隨古蹟路徑，走訪舊郵政局石柱、胡挺生先生紀念亭、觀音像、嘉道理兄弟紀念亭及蘭花谷等歷史地點，了解園區多年來的變遷。
按此預約免費入園
注意：有意參加免費入園活動的人士須預先於網上登記，選擇到訪日期，成功預約後便會收到確認通知。
園方提醒訪客穿著舒適衣物及步行鞋，並按需要攜帶飲用水、防曬用品及雨具。
親子夏日探險隊周末舉行
除了免費入園活動，園方亦於7月18日至8月29日期間，逢周末推出「親子夏日探險隊」，對象為3歲或以上兒童及家長，套票收費由（$260）起。
套票包括自然主題工作坊、夏日家庭探索地圖、有機素食午餐，以及每兩位參加者可獲贈一盒本地農場新鮮雞蛋。
工作坊以自然及農耕為主題，包括哺乳動物保育、尋蛇、昆蟲探索、泰加巨蜥、生態農耕、「從農田到餐桌」等內容。活動收益扣除成本後將全數用作保育工作。