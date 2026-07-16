夏日圖書館節2026 帶小朋友解壓放電 必玩6大療癒親子工作坊

又到小朋友放暑假嘅時候！香港公共圖書館今年盛夏以「幸福列車——尋找心靈寶藏」為主題，推出《夏日圖書館節2026》，透過講座、工作坊、網上節目、創意手工藝及外展活動，鼓勵市民在日常生活中留意細微幸福感，為心靈充電、累積正能量。活動期間為7至8月，地點遍布全港公共圖書館範圍，而且費用全免，適合親子同樂，當中的6大主題工作坊，更是家長為孩子安排「解壓放電」的好選擇。

1 ) 捏捏膠工作坊：把療癒做成「貓貓肉球」 工作坊將示範捏捏膠的製作方法，並指導參加者運用不同顏料粉末，為純色「貓貓肉球」捏捏膠添加色彩。過程簡單又具滿足感，孩子可以一邊捏、一邊發揮想像，完成後即刻擁有屬於自己的療癒小物。 日期/地點：18.7花園街公共圖書館、19.7土瓜灣公共圖書館、26.7柴灣公共圖書館、1.8大會堂公共圖書館、2.8西貢公共圖書館

2 ) 奶油膠工作坊：親手裝飾小筆盒 導師提供多款顏色奶油膠及迷你配件，讓孩子親手製作並裝飾筆盒。成品既可收藏亦能實用，對家長而言亦更容易培養孩子「做完就用」的成就感。 日期/地點：18.7藍田公共圖書館、19.7沙田公共圖書館、25.7青衣公共圖書館、1.8上水公共圖書館、2.8圓洲角公共圖書館、9.8大埔公共圖書館

3 ) 乾花小夜燈工作坊：進入「心流」的靜心手作 參加者可認識乾燥花材的特性，並學習如何配色及安排構圖，將永生花、繡球花、滿天星等素材鑲嵌於燈座之中，完成獨一無二的小夜燈。這種節奏緩慢、重視細節的活動，有助孩子放慢呼吸、專注當下，亦能提升心理韌性。 日期/地點：18.7圓洲角公共圖書館、19.7油蔴地公共圖書館、26.7牛頭角公共圖書館、1.8香港中央圖書館-二樓兒童活動室、2.8元朗公共圖書館、9.8荔枝角公共圖書館

4 ) 創意扭扭花環工作坊：做花環、再加名牌更特別 工作坊提供多色扭扭棒和裝飾配件，孩子可跟隨導師技巧，製作屬於自己的花環。另可用不織布製作名牌，令作品更有「我的標記」，同時增添拍照打卡的樂趣。 日期/地點：18.7香港中央圖書館-二樓兒童活動室、19.7馬鞍山公共圖書館、25.7東涌公共圖書館、26.7駱克道公共圖書館、1.8保安道公共圖書館、2.8九龍公共圖書館

5) 幸福許願瓶工作坊：從繪本找到生活中的小幸福 導師會透過演讀繪本《許願瓶：索索的夢想魔法罐》，引導參加者從生活中發現及感受幸福，並教大家製作精美許願瓶。孩子可把想要的願望與感受寫在或收進作品中，令「幸福列車」的主題更具情感連結。 日期/地點：18.7荃灣公共圖書館、19.7北葵涌公共圖書館、25.7將軍澳公共圖書館、26.7牛池灣公共圖書館、1.8九龍公共圖書館、8.8瑞和街公共圖書館