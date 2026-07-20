香港貓迷博覽會2026｜西部牛仔主題打卡 入場可免費換領貓頭箍

一年一度貓奴盛事「香港貓迷博覽會2026」將於7月31日至8月2日一連三日舉行,是本港以貓為主題的大型展覽。今年博覽會以「西部牛仔」為主題，集合購物、打卡、藝術展覽、貓展及互動活動，為愛貓人士帶來一個充滿夏日氣氛的貓咪嘉年華。

逾 400 個展位 懷舊喵影樓重現舊香港 今屆博覽規模再升級，設有超過400個展位，並有185個本地及海外展商參與，當中有寵物食品、保健用品、生活用品、潮流玩具及文創商品等。場內主視覺由油畫及壁畫家LeonLollipop創作，筆下角色拓腮貓與一眾朋友換上西部牛仔、仙人掌等造型登場，當中高達4米的吹氣公仔更會成為場內焦點，適合貓迷打卡留念。今年新增的「懷舊喵影樓」以舊香港為靈感，設置百子櫃中式藥房、時鐘牆、舊式髮型屋及美樂士多等場景，讓貓咪化身限定貓店長「駐場」，主人亦可與愛貓一同拍照，留下充滿本地情懷的趣味回憶。

CFA 冠軍貓展與百年珍藏登場 香港黑貓會將舉辦「CFA冠軍貓展 x 夏日繽Fun Show」，兩日合共設有10環賽事，由來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選。今年亦新增2環獨立評審賽圈，不分品種及註冊與否，鼓勵更多主人參與，推廣愛貓文化。 場內同時展出由美國CFA借出的珍貴藏品，包括逾100年歷史、來自紐約麥迪遜廣場貓展全場總冠軍的頸圈，以及多件華麗貓衫，讓參觀者近距離欣賞國際貓界歷史。「貓貓大銀幕」將播放寵主提供的貓咪靚相，貓奴可帶同愛貓到場打卡。

喵星畫廊展出國際貓主題藝術

喵星畫廊展出國際貓主題藝術 喜歡藝術收藏的讀者，可到「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術專區參觀。展區聯同佛倫藝術收藏、齊亮畫廊等本地畫廊，展出約30位來自中國、法國、日本、印度、俄羅斯及馬來西亞等地藝術家的貓主題作品，作品形式包括畫作、雕塑、潮玩盲盒及不同材質創作，從布藝、陶瓷到純銅及木雕，呈現多元貓咪美學。

人氣品牌推展會限定優惠 博覽會亦雲集多個寵物及文創品牌。Pawsome Wellness Limited（展位：3C-F30）帶來日本赤靈芝肉泥，主打人類食用級材料，展會期間設有港幣100元一分鐘任裝優惠；Vipets（展位：3C-E01）則帶來法國品牌「噗噗蛋仔」零食DIY套盒，讓主人可為毛孩即場製作新鮮小食。其他焦點包括joywood life（展位：3D-C08）的全芝士醬零食、Lotux International（展位：3B-K37）的蓮花纖維貓砂，以及ONEMORE CONSULTANTS LIMITED（展位：3C-J25）的紐西蘭羊毛手製貓玩具。文地貓（展位：3C-Z23）亦會公開全新貓書《沒有貓的我，不是我》及限定精品，並設即場繪畫環節「文地貓畫你隻貓」。

Mastercard刮刮卡大抽獎

簽賬抽獎及入場禮品 入場人士可參與《Mastercard刮刮卡大抽獎》。展會期間，於場內指定攤位以Mastercard單一發票每簽賬滿港幣 $250元，即可獲一次抽獎機會；滿港幣500元可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲 $10次抽獎機會。獎品包括東京、首爾、台北雙人來回機票等，合共送出超過3,000份禮品，總值逾港幣 $15萬元。活動只接受打印發票，並受相關條款及細則約束。 此外，入場人士即場登記成為彩蛋生活會員，可獲贈Gloomie同款牛仔髮夾一個；讚好「香港貓迷博覽會」Facebook專頁並追蹤Instagram帳號，則可免費換領貓頭箍一個，每日限量4,000個，送完即止。對貓迷而言，這個夏日展覽不但可以為主子補給日用品，亦是一次集合打卡、藝術與寵物文化的周末好去處。