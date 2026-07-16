中環好去處│四季酒店池畔餐廳推全新晚間菜單 絕美維港日落配海鮮美饌 下班微醺約會必到！

踏入夏天，香港四季酒店的池畔餐廳由即日起推出全新晚間小食菜單，供應時間為每日晚上7時至9時。池畔餐廳採用開放式空間設計，坐擁無遮擋的維多利亞港夜景，同時被中環的天際線環抱，下班後想找個地方chill一下，或者與情人過一個浪漫微醺夜就最適合。晚間菜單主打一系列適合share的夏日美饌，例如日式海鮮御好燒（$ 218），面層鋪滿藍蝦、魷魚、青口及鰹魚乾，口感層次豐富，海鮮控必試。香煎三文魚塊（$378），大廚特意搭配黑芝麻、蘆筍及水瓜柳香草汁，將鮮味提升，香氣濃郁之選。希臘烤八爪魚串（$318），伴以卡拉瑪塔橄欖、菲達芝士及檸檬香蒜油，充滿地中海風情，為維港海濱注入一股清新的南歐度假感。

微醺必點！自選 Summer Sangria ＋邪惡炸肉桂油條 甜品控推薦品嚐特別注入伏特加酒的霜凍檸檬（$160），入口清新解膩；或選擇極具邪惡感的自家製西班牙炸肉桂油條（$160），熱辣辣的油條配上冰涼的雲呢拿雪糕、焦糖牛奶醬及黑朱古力汁，體驗冰火交融的獨特口感。餐廳同場加映「101 Days of Summer盛夏101日」企劃。當中亮點是自選 Summer Sangria（$388），可自由選擇紅、白或玫瑰葡萄酒作基底。調酒師先以少量干邑賦予經典酒體圓潤順滑的尾韻，再自行加入鮮檸檬、蘋果、士多啤梨及薄荷調校果香濃淡，充滿互動趣味。