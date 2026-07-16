壽司郎聯乘《世界計畫 繽紛舞台！feat. 初音未來》 打卡3間主題店 即睇限定美食+商品 消費免費換限量角色禮品 (有片)

壽司郎聯乘《世界計畫 繽紛舞台！feat. 初音未來》 打卡3間主題店 即睇限定美食+商品 消費免費換限量角色禮品

香港壽司郎由7月21日起至8月20日期間，將聯乘人氣音樂節奏遊戲《世界計畫 繽紛舞台！feat. 初音未來》，一次過推出三間聯乘主題店、一系列期間限定聯乘商品及聯乘周邊精品，消費滿額更可免費換限量角色貼紙，粉絲記得mark定日子去打卡朝聖！

打卡3間主題店 香港壽司郎首度聯乘人氣音樂節奏遊戲《世界計畫 繽紛舞台！feat. 初音未來》（以下簡稱《世界計畫》），活動將於7月21日至8月20日限定登場，屆時人氣角色初音未來將聯同遊戲內多個人氣音樂組合成員齊聚壽司郎，為粉絲帶來沉浸式主題體驗！活動期間，銅鑼灣廣場2期店、啟德零售館2店及荃灣廣場店將化身主題分店，以「VIRTUAL SINGER」及五大組合——「Leo/need」、「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「Wonderlands×Showtime」及「25點，Nightcord見。」為主題，店內設有多個角色大型打卡牆、人形立牌及主題餐桌裝飾，更會穿插角色故事的不同經典場景，粉絲絕對不能錯過打卡機會！

即睇限定美食+商品 今次聯乘同步推出多款限定美食，以人氣食材與甜點為大家帶來層次豐富的味覺體驗。當中包括油脂豐腴的「特大三文魚腩」（港幣$17）、口感細膩的「長鰭吞拿魚疊赤身配吞拿魚蓉」（$17）、人氣甜品「心太軟」（$27）以及「聯乘飲品套裝」（$69），凡於推廣期內堂食並選購指定聯乘商品，即可隨餐獲贈隨機款式精品，包括聯乘限定插牌（隨「特大三文魚腩」附送，共7款；隨「長鰭吞拿魚疊赤身配吞拿魚蓉」附送，共6款；款式隨機）、聯乘限定透明收藏卡（共7款，款式隨機）以及聯乘限定多用途卡包配小立牌（共6款，款式隨機），各款精品極具收藏價值！推廣期內凡於壽司郎堂食或外賣自取*消費淨額滿^港幣$200，即可以加購價購買「世界計畫聯乘限定組合立牌吊飾」（共 5 款，款式隨機）。

消費滿$300或以上 免費換限量角色禮品 於推廣期內只要於聯乘限定商品販售分店，堂食或外賣自取滿港幣$300或以上，並讚好或追蹤香港壽司郎Facebook或Instagram專頁，即可換領「世界計畫聯乘限定貼紙」乙張（共6款，款式隨機）。這款聯乘限定貼紙集合了共6位角色，貼紙印有對應角色的專屬代表色及名稱，一眾角色更換上為壽司郎特別打造的限定服裝造型，以紅、黑、白為主色，可貼在手機背面或其他生活小物 ，數量有限，換完即止。 壽司郎 x 《世界計畫 繽紛舞台！feat. 初音未來》主題店詳情

日期： 2026 年 7 月 21 日至 8 月 20 日

店舖地址：

銅鑼灣廣場 2 期店—銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場 2 期 3 樓 3A 號舖

啟德零售館 2 店—九龍啟德承啟道 38-39 號啟德體育園啟德零售館 2, 3 樓 M2-302 號舖

荃灣廣場店—新界荃灣大壩街 4-30 號荃灣廣場第 3 層 301-302 號舖