八達通推11大快閃優惠　惠康減$15／美心中菜減$50／跨境巴士減$10等

八達通全新獎賞平台「嘟嘟賞」推出首輪快閃優惠，即日起至7月18日期間，用戶完成連結常用八達通後，即可領取電子優惠券，涵蓋超市、餐飲、跨境交通及零售等11個品牌，包括惠康、美心中菜、太興、環島中港通及奇華餅家等，買餸、食飯、北上或購物都可以慳一筆。
惠康滿$120減$15 美心中菜晚市減$50
今輪優惠以惠康及餐飲優惠最吸引，其中惠康超級市場消費滿$120可即減$15，適合趁機添置日常食品及生活用品。
美心中菜旗下潮江春、潮庭、北京樓、美中鴨子及城中鴨子亦推出晚市優惠，堂食消費滿$250可減$50。另外，太興晚市堂食滿$100可減$10。
北上搭巴士都有折
計劃北上的話，亦可留意環島中港通優惠，於香港指定門市購買成人跨境巴士車票，可享$10折扣。
大生生活超市則推出雞蛋優惠，以$30即可購買兩盒湖北特大無激素雞蛋（15隻裝），平均每盒只需$15。
餃子買1送1 奇華滿額減$20
其他餐飲及零售優惠亦包括：
FRESH新鮮生活及本灣水產指定Pulmuone圍木園餃子買一送一。
Oliver’s Super Sandwiches上午11時後消費滿$50（不包括包裝食品），可免費獲贈檸檬蜜糖雞翼兩隻（價值$24）。
鴻福堂購物滿$200減$20。
米線陣上午11時後堂食或外賣滿$70減$5。
龍豐集團消費滿$229減$10。
奇華餅家正價現貨產品滿$100減$20。
完成簡單兩步即可領券
首次使用「嘟嘟賞」的用戶，只需在八達通App進入「嘟嘟賞」，點選「立即連結」，選擇最常用的八達通，接受條款及細則後按「確認」，完成連結後便可領取今輪快閃電子優惠券。
今次首輪快閃優惠由即日起至7月18日，優惠券數量有限，部分優惠亦設有使用日期及條款，使用前可先查閱相關細則。