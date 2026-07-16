八達通推11大快閃優惠　惠康減$15／美心中菜減$50／跨境巴士減$10等

八達通全新獎賞平台「嘟嘟賞」推出首輪快閃優惠，即日起至7月18日期間，用戶完成連結常用八達通後，即可領取電子優惠券，涵蓋超市、餐飲、跨境交通及零售等11個品牌，包括惠康、美心中菜、太興、環島中港通及奇華餅家等，買餸、食飯、北上或購物都可以慳一筆。

惠康滿$120減$15 美心中菜晚市減$50

今輪優惠以惠康及餐飲優惠最吸引，其中惠康超級市場消費滿$120可即減$15，適合趁機添置日常食品及生活用品。

美心中菜旗下潮江春、潮庭、北京樓、美中鴨子及城中鴨子亦推出晚市優惠，堂食消費滿$250可減$50。另外，太興晚市堂食滿$100可減$10。

北上搭巴士都有折

計劃北上的話，亦可留意環島中港通優惠，於香港指定門市購買成人跨境巴士車票，可享$10折扣。

大生生活超市則推出雞蛋優惠，以$30即可購買兩盒湖北特大無激素雞蛋（15隻裝），平均每盒只需$15。