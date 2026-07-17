尋味70載！美心翠園星光行店重塑經典菜式 必試火焰醉翁蝦 蜜汁炙燒藏羊架

說起香港的飲茶文化與經典粵菜，陪伴無數香港人成長的「翠園」絕對榜有名。翠園的故事，要由1970年大阪世界博覽會說起。當年美心首次派出香港名廚，於世博「香港館」餐廳大展身手贏盡國際讚譽，促成了1971年首家翠園於尖沙咀星光行正式誕生，並大膽開創了「中式食品、西式服務」的現代餐飲先河，將精緻的傳統味道與貼心的西式服務結合，成為一代香港人的集體回憶。為慶祝美心集團成立70周年，特別於其傳奇起點——尖沙咀星光行翠園，呈獻多道精緻的招牌粵饌，廚藝團隊堅守粵菜「鮮為先、清為貴」的核心理念，善用慢燉、煎浸、生磨及高溫焗製等傳統工藝，將火候發揮得淋漓盡致，用味蕾帶大家穿梭時空，細味屬於香港粵菜的時代故事。

美心翠園經典菜式 火焰醉翁蝦($138/兩位用)─海蝦先以玫瑰露酒浸醉，店員在席前即席點火，烈火逼出濃郁酒香與當歸甘香，視覺與嗅覺效果同樣震撼，蝦肉爽嫩緊緻鮮甜彈牙又帶酒香。 蜜汁炙燒藏羊架($78/兩件起)─藏羊架放入特製太空爐以高溫烤焗。高溫瞬間鎖住肉汁，外焦內嫩，出爐時抹上一層秘製蜜汁，羊肉香而不羶，風味濃郁。 生磨杏汁花膠燉白肺─工序極其繁複的老火湯，生磨杏汁清香淡雅；白肺處理得乾淨，加入花膠與豬肉慢火細燉四小時，入口溫潤醇和，極具滋陰潤肺之效。

杞子翡翠浸海斑($208起)─湯底用鮮魚骨先煎後熬，海斑片落湯浸至剛熟滑溜無比，湯內配上清甜的勝瓜和吸汁一絕的芋絲，清爽健康，完美體現粵菜「清而有味」的精髓。 翠園上湯煎粉果─開業至今的元祖級點心。「一菜兩食」玩法先咬一口，感受外脆內軟的對比；之後再將粉果浸入特製清雞上湯中，讓外皮吸飽湯汁，瞬間變得溫潤細膩。 翠園燒鵝皇($128起)─五斤重肥美嫩鵝經8小時風乾後再掛爐明火燒製近50分鐘。鵝皮酥脆，入口肉汁與鵝油齊飛，脂香四溢。底部的薯粉吸盡了燒鵝的精華油香。

傳統西檸煎軟雞($128起)─翠園用半隻雞原件上粉生炸，鎖住肉汁。外皮炸得酥脆卻依然嫩滑。靈魂西檸汁酸甜醒胃，最後灑上鮮刨青檸皮，令那股柑橘清新香氣更加立體。 蓮蓉西米焗布甸─買少見少的懷舊中西合璧甜品。大廚將蓮蓉、西米加入鮮奶與雞蛋調和，焗至金黃焦香。入口蛋香濃郁甜而不膩，老派酒樓特有的浪漫情懷。 翠園 九龍尖沙咀星光行四字樓 2730 6888 11:00~15:30; 17:30~23:30 (星期一至五) 10:00~15:30; 17:30~20:30(星期六至日及公眾假期)